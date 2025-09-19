باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات مخفی انگلیس (MI۶)، روز جمعه مدعی شد که «هیچ شاهدی» نمیبیند که نشان دهد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، علاقهای به یک صلح مذاکرهشده — بدون تسلیم اوکراین — داشته باشد.
مور در سخنرانی خود در استانبول که به منظور اعلام برنامههای این سازمان برای استفاده از دارک وب به منظور جذب منبعهای اطلاعاتی و دریافت اطلاعات محرمانه از عوامل خود در روسیه و سراسر جهان انجام شد، همچنین گفت که پوتین در این جنگ «لقمه بزرگتر از دهانش برداشته» و اوکراینیها را دست کم گرفته است.
پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به لندن سفر کرده بود، در کنفرانس خبری مشترک با «کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس گفت که پوتین او را «ناامید» کرده است.
در حالی که اسناد رسمی در مورد شمار دقیق سربازان کشته شده در جنگ اوکراین وجود ندارد، ترامپ ادعا کرد که تعداد سربازان روسی که در جنگ کشته میشود، از تعداد سربازان اوکراینی که کشته میشود بیشتر است. ترامپ گفت: «او (پوتین) افراد زیادی را میکشد و نسبت به تعداد افرادی که میکشد، افراد بیشتری را از دست میدهد».
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین گفت: «این موضوع بر آمریکا تاثیری ندارد. مگر اینکه به خاطر این موضوع درگیر جنگ جهانی شویم. این چیزی است که اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمیافتاد». ترامپ در انتها گفت: «در مورد وضعیت روسیه، امیدوارم خبرهای خوبی برای شما داشته باشیم.»
منبع: رویترز