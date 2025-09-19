رئیس سازمان اطلاعات مخفی انگلیس (MI ۶) مدعی شد «هیچ شاهدی» مبنی بر علاقه پوتین به صلح مذاکره‌شده وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات مخفی انگلیس (MI۶)، روز جمعه مدعی شد که «هیچ شاهدی» نمی‌بیند که نشان دهد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، علاقه‌ای به یک صلح مذاکره‌شده — بدون تسلیم اوکراین — داشته باشد.

مور در سخنرانی خود در استانبول که به منظور اعلام برنامه‌های این سازمان برای استفاده از دارک وب به منظور جذب منبع‌های اطلاعاتی و دریافت اطلاعات محرمانه از عوامل خود در روسیه و سراسر جهان انجام شد، همچنین گفت که پوتین در این جنگ «لقمه بزرگتر از دهانش برداشته» و اوکراینی‌ها را دست کم گرفته است.

پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به لندن سفر کرده بود، در کنفرانس خبری مشترک با «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس گفت که پوتین او را «ناامید» کرده است.

در حالی که اسناد رسمی در مورد شمار دقیق سربازان کشته شده در جنگ اوکراین وجود ندارد، ترامپ ادعا کرد که تعداد سربازان روسی که در جنگ کشته می‌شود، از تعداد سربازان اوکراینی که کشته می‌شود بیشتر است. ترامپ گفت: «او (پوتین) افراد زیادی را می‌کشد و نسبت به تعداد افرادی که می‌کشد، افراد بیشتری را از دست می‌دهد».

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین گفت: «این موضوع بر آمریکا تاثیری ندارد. مگر اینکه به خاطر این موضوع درگیر جنگ جهانی شویم. این چیزی است که اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمی‌افتاد». ترامپ در انتها گفت: «در مورد وضعیت روسیه، امیدوارم خبر‌های خوبی برای شما داشته باشیم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، سازمان اطلاعات مخفی انگلیس
خبرهای مرتبط
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
رزمایش زاپاد؛ تمرین پرتاب موشک کروز روسیه بر فراز دریای بارنتز
روسیه: مذاکره با واشنگتن علیرغم توطئه‌های اروپا ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
آخرین اخبار
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
پوتین علاقه‌ای به صلح ندارد
حمایت اسپانیا از استفاده دارایی‌های روسیه برای اوکراین
روسیه: غرب به حقیقت ورود پهپاد‌ها به لهستان علاقه‌ای ندارد
اهداف اسرائیل فراتر از فلسطین است؛ به دنبال تسلط بر کل منطقه است
اتهام‌زنی تازه نتانیاهو: اردن مسئول حادثه ضدصهیونیستی پل الکرامه است
هیچ توافق نظامی با کشورهای دیگر نداریم
شکست تیم ملی کریکت افغانستان برابر سریلانکا و حذف از جام آسیایی
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
ادعای کشف بقایای موشک در شرق لهستان
شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران آماده می‌شود
ترامپ از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان خودداری کرد
جهاد اسلامی: وتوی آمریکا اثبات کرد که واشنگتن «محرک اصلی جنایات» اسرائیل است
انفجار مرگبار در مرز پاکستان؛ کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد