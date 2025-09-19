\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u06af\u0648\u0646\u06af\u06cc \u0645\u0631\u0628\u06cc\u200c\u06af\u0631\u06cc \u06af\u0648\u0627\u0631\u062f\u06cc\u0648\u0644\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u0648\u0627\u0634\u06cc \u062e\u0627\u0635\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u06cc \u0631\u0628\u0637 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u0628\u0627\u0631\u0633\u0644\u0648\u0646\u0627 \u0648 \u0646\u06cc\u0648\u06a9\u0627\u0633\u0644 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f.\n