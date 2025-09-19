باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری خطیب موقت نمازجمعه تهران در بخشی از خطبه‌ اول نمازجمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: وظیفه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، هنرمندان و ما‌ به‌عنوان ائمه جمعه در زیست عفیفانه مهم است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد: وقتی بعضی بی‌حجاب‌ها و شل‌حجاب‌ها به‌دلیل بدعملی ما در روز واقعه به کمک نظام می‌آیند چه پیام روشنی دارند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران اظهار کرد: تا سخن از عفاف و حجاب می‌آید ذهنشان به مواجهه معطوف می‌شود، اما مسئله توصیفی و تبیینی است. ما به یک صف‌آرایی در برابر شبیخون بنیان‌کن نیاز داریم و باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری گفت: امروز کار ما راحت است چون ابرنکبت عالم پرچم هرزگی را در دست گرفته است و نتانیاهوی نسل‌کش طرفدار زنان و دختران ما شده و مردم ما را به بی ‌عفتی و هرزگی دعوت می‌کند؛ اینجاست که ملت ما در برابر این چالش فرهنگی می‌ایستد و با اراده محکم این اشتباه ر اصلاح خواهیم کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: یک گوشه هم کسانی هستند که مزدور دشمن هستند و چه در داخل و چه در خارج از اینها مواجب می‌گیرند و وطن‌فروش‌های بی‌وطن به‌دنبال هرزگی هستند که نه نصیحت قبول می‌کنند و نه نصیحت‌پذیر هستند لذا فقط باید با قدرت سخت در مقابلشان ایستاد و این غده‌های سرطانی را جراحی کرد.

خطیب موقت نمازجمعه تهران در خطبه دوم گفت: ما به پهلوانان رشید تیم ملی کشتی که قلب رهبر انقلاب و مردم را شاد کردند و آن آفرین را از رهبر عزیزمان دریافت کردند خداقوت می‌گویم. مهمتر از قهرمانی شما در جهان آن رفتار شایسته شما که آقا فرمودند آمیزه قدرت و معنویت آفریده شود، بود.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری اضافه کرد: این افتخارات پشت سر هم هستند و عادی شده، اما ما خوب تکریم نمی‌کنیم و باید اینها را گفت و افتخار کرد و ما به وجود عزیزمان افتخار می‌کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: از ابتکار هوشمندانه دستگاه قضایی خیلی تشکر می‌کنم. در ایام ولادت پیامبر عزیزمان عفو معیاری یک ابتکار بود که هفتاد هزار نفر را در بر گرفت و خیلی اتفاق زیبایی بود و در سطح بین‌المللی برای ما افتخار آورد و حکایتی بود از تشخیص‌های درست و از رئیس قوه قضاییه، همکارانش و عنایت رهبر انقلاب تشکر می‌کنیم.

خطیب موقت نمازجمعه تهران بیان کرد: هفته دفاع مقدس یک گنج بی‌پایان از ارزش‌های به‌روز شده را مورد هدف قرار داد و ملت ایران می‌تواند تاریخ خود را با گنجینه دفاع مقدس بسازد و این میراث جاودانی را در اختیار ملت ما قرار دادند. با همین دست فرمان شهدا، مجاهدان و سرداران شهید این راه پر بهجت را مردم ایران ادامه می‌دهد و نتیجه دفاع مقدس اول را در دفاع مقدس دوم دریافت کردیم.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری اظهار کرد: پیروزی بزرگی که مردم در دفاع مقدس دوم در برابر استکبار جهانی به‌دست آوردند. در دفاع مقدس اول صدام دیوانه را آمریکا، ایادی‌اش و شوروی جلو انداختند همان‌ها آمدند و سگ هار خود را جلو اندختند و خود ابرنکبت به میدان آمد که فیتیله پیچ و مچاله شد مثل همان کشتی‌گیر امریکایی که جوان عزیز ما به خاک مالید، این گنده لات را هم مردم به خاک مالیدند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد: اگرچه ما در این سری فرماندهان بزرگ از نسل همان فرماندهان دفاع مقدس اول را از دست دادیم که وقتی اسم سلامی، رشید و حاجی زاده را می‌برید غم همه دلمان را می‌گیرد، اما خجستگی این است که فرهنگ دفاع قدس به یاری ما آمد.

خطیب موقت نمازجمعه تهران عنوان کرد: دفاع مقدس اول را با خدایی‌ترین رهبر جهان به آن پیروزی بزرگ دست یافتم و همین اتفاق در دفاع مقدس دوم افتاد که باز هم جمال و جلال ولایت بود. ملت‌های جهان این سرمایه ملت ایران را دیدند و این وحدت و و مردمی بودن ملت باعث پیروزی شد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری اظهار کرد: الان که دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بازگشایی می‌شود همه باید به فرهنگ مقاومت برگردند و فرهنگ دفاع مقدس به ما یاری می‌کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: در عرصه دیپلماسی تحرک خوبی برقرار است و از رئیس‌جمهور و وزیر خارجه و شورای عالی امنیت ملی تشکر می‌کنیم که یک جبهه متحد ایجاد کردند و امیدواریم با دقت و احتیاط در مذاکرات عمل کنند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران تاکید کرد: در اسنپ‌بک و امثالهم اگرچه دستگاه دیپلماسی وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما تحریم‌های فلج‌کننده یک بازی است و ملت ما فریب نمی‌خورد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری بیان کرد: رهبر انقلاب گفتد فضای نه جنگ و نه صلح نه بلکه باید کار کنیم و تا اینجا که آمدیم با اعتماد به جوانان و استعدادهای نسل جوان آمدیم و این راه را می توانیم ادامه دهیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار کرد: این کشتی‌هایی که به سمت غزه می‌رود خیلی کار پرمعنایی است و از 54 ملیت کشتی‌ها را حرکت دادند که دائم به آن افزوده می‌شود. مرد و زن از جان گذشته و جوان و پیر به سمت غزه حرکت کردند که این را به نمادهای بیداری در دانشگاه‌های جهان اضافه کنید.

خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: این آزادگان برای مردم غزه در انگلیس کنسرت برقرار می‌کنند و در همه جا موج بیداری خود را نشان می‌دهد. به مردم غزه افتخار می‌کنیم مخصوصا یمن قهرمان که ضربه‌های کاری خود را به این رژیم نجس شلیک می‌کند و ماشین جنگی اینها در غزه زمین‌گیر خواهد شد.