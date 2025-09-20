باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی سرپرست دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد گفت: با توجه به آنکه فصل برداشت محصولات به پایان نرسیده، از این رو هنوز برآورد دقیقی از خسارت های کمی و کیفی محصولات نشده است‌.

به گفته وی، بنابر آمار سال گذشته ناترازی برق ۱۸۰ همت خسارت به بخش کشاورزی وارد کرد که امسال ناترازی همزمان آب و برق و تورم اعلامی بیش از ۳۰۰ همت خسارت به بخش کشاورزی، محصولات و تجهیزات خواهیم داشت.

هدایتی ادامه داد: بنابر اعلام هواشناسی مبنی بر پیش بینی فصل پاییز به نظر می رسد که در سال آبی پیش رو، وضعیت بارش کمتر از نرمال خواهیم داشت که در صورت تحقق، تجمیع خشکسالی های پیاپی بخش کشاورزی و دیگر بخش ها دچار آسیب می کند.

وی درباره اینکه قطعی برق ها برای سال زراعی جدید همزمان با آغاز کشت ادامه دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه ۱۵ تا ۲۰ درصد برق کشور از سدها تامین می شود، از این رو ناترازی آب بر ناترازی انرژی اثر منفی گذاشته است به طوریکه تولید برق از طریق آب بسیار کاهش یافته است.

سرپرست دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد ادامه داد: با گذر از فصل گرما به نظر می رسد که از محل کاهش مصرف دستگاه های برودتی که در فصل تابستان ۴۰ درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند، با ناترازی کمتری روبرو شویم. هرچند وزارت نیرو پیش بینی هایی کرده است که امسال در فصل پاییز و زمستان با کمبود گاز و حامل های انرژی برای نیروگاه ها روبرو نباشند که امیدواریم این امر اتفاق بیفتد.

وی درباره اینکه با توجه به ناترازی انرژی کشت پاییزه دچار چالش می شود، گفت: با توجه به ظرفیت موجود سدهای کشور و پیش بینی های هواشناسی، اکنون اتخاذ تصمیم برای کشت پاییزه در کشور زود است و حداقل تا مهرماه باید منتظر بمانند که براین اساس احتمال کشت پاییزه با تاخیر در برخی استان ها وجود دارد تا بتوانیم از بارش های مناسب نیمه دوم پاییز کشاورزان استفاده کنند.