اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد و در ارتفاعات گاهی با بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برپایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تهران، طی این مدت در بعضی ساعت‌ها در بخش‌های جنوبی و غربی استان به ویژه ساعات عصر و شب روز‌های جمعه و شنبه وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار کاهش کیفیت هوا و کاهش دید موقت مورد انتظار است.

طی نیمه اول هفته آینده به ویژه روز‌های شنبه و دوشنبه در ارتفاعات استان افزایش ابر گاهی رگبار باران پیش بینی می‌شود. روز جمعه افزایش نسبی دما و از روز شنبه کاهش نسبتا محسوس دما قابل پیش بینی است.

آسمان تهران فردا شنبه (۲۹ شهریورماه) صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۳۰ شهریورماه) صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

