راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر با هدف اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مردم ولایت‌مدار چهارمحال و بختیاری پس از اقامه نماز عبادی‌سیاسی جمعه، در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر شرکت کردند.

این راهپیمایی با هدف اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی از جمله جنایات تجاوز به ایران، محکومیت اقدامات خصمانه استکبار جهانی و حمایت از محور مقاومت برگزار شد.

مردم چهارمحال و بختیاری بار دیگر با حضور پرشور خود، فریاد حق‌طلبانه علیه صهیونیسم جهانی سر دادند و با آرمان عدالت، آزادی و مقاومت تجدید پیمان کردند.

این راهپیمایی، تجلی همبستگی و انسجام ملی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و جنایات بین‌المللی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: راهپیمایی خشم ، نماز جمعه
خبرهای مرتبط
راهپیمایی جمعه خشم و نصر در شهرکرد
خروش مردم چهارمحال و بختیاری در راهپیمایی جمعه خشم +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام آمادگی مرکز ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری شهرکرد
برگزاری راهپیمایی جمعه خشم و نصر در شهرکرد + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری راهپیمایی جمعه خشم و نصر در شهرکرد + فیلم
اعلام آمادگی مرکز ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری شهرکرد
تجلیل از ۱۷ صادرکننده برتر در چهارمحال و بختیاری