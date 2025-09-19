باشگاه خبرنگاران جوان - مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران فردا شنبه ۲۹ شهریور ماه به پایان می‌رسد.

پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم مهر ماه می‌توانند به واحد محل پذیرش خود مراجعه و نسبت به ثبت نام حضوری خود اقدام کنند.

کلاس‌های نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و اسکان خوابگاه پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران از تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.

پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه تهران جهت تکمیل فرم صلاحیت عمومی نیز در روز ثبت نام حضوری به دانشکده مستقل / دانشکدگان / پردیس / مرکز / مؤسسه مراجعه کنند.

لازم است پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران که پیامک دریافت کرده‌اند جهت ثبت نام به سایت reg.ut.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.