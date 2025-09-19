باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز (جمعه ۲۸ شهریور) در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان، با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان، اظهار کرد: در جریان این سفر، بخشی از مشکلات حقوقی پتروشیمی گلستان که سال‌ها معطل مانده بود، حل شد.

امام جمعه گرگان افزود: این مجموعه حدود ۹۰ هزار سهامدار دارد که اغلب کارمندان دولت هستند و رفع مشکلات آن می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد استان داشته باشد.

وی ادامه داد: مسائل اقتصادی جدیدی درباره صرفه این پروژه مطرح بود که با طرح در سطح سران قوا و دستور قضایی پیگیری شد و اکنون اعلام شده است که این مشکل نیز برطرف شده است.

آیت اللهنورمفیدی در ادامه به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به دنبال جنگ نبوده و نیست.

وی افزود: اگر جنگی بر ما تحمیل شد، ملت ایران با شجاعت از کشور دفاع کرده و همچنان بر موضع دفاعی خود پایبند است.

نماینده ولی فقیه در گلستان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر، آموزش و پرورش را مهم‌ترین بستر تربیت مدیران آینده کشور دانست و تأکید کرد: معلمی تنها انتقال علم نیست بلکه باید همراه با ایمان، تقوا و مسؤولیت‌پذیری باشد تا نسل آینده برای ساختن کشور آماده شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها حرکت «کاروان صمود» متشکل از کشتی‌های اعزامی از کشور‌های مختلف به سمت غزه را اقدامی مقدس و انسانی توصیف کرد و گفت: این حرکت فریاد بشریت علیه ظلم و جنایت اسرائیل است و انسان‌های آزاده جهان با آن هم‌صدا هستند.

آیت الله نورمفیدی در پایان با اشاره به نشست اخیر کشور‌های اسلامی و عربی در قطر، برخی مواضع مطرح‌شده در بیانیه پایانی را دارای اشکال دانست و افزود: طرح راه‌حل دو کشوری و قدردانی از آمریکا در این بیانیه دو ایراد اساسی است. جمهوری اسلامی نیز به‌طور رسمی اعتراض خود را به این موارد اعلام کرده است.

منبع: شبستان گلستان