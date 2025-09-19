بالگردی که دونالد ترامپ را حمل می‌کرد، روز پنجشنبه به دلیل نقص فنی مجبور به انحراف به سمت فرودگاه لوتون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید گفت به دلیل بروز نقص فنی بالگردی که حامل ترامپ و ملانیا بود در پایان سفر رسمی او به انگلیس، مجبور شد تغییر مسیر دهد و در فرودگاه لوتون، یکی دیگر از فرودگاه‌های این کشور به زمین بنشیند.

او گفت که این تصمیم «از روی احتیاط فراوان» گرفته شد و افزود که رئیس‌جمهور ایالات متحده «با ایمنی سوار بالگرد پشتیبانی شد».

خدمات اضطراری پس از فرود در لوتون مشاهده شدند.

هلیکوپتر حامل رئیس‌جمهور با نام Marine One (مارین وان) شناخته می‌شود.

ترامپ به همراه همسرش، ملانیا، پس از یک دیدار دولتی از انگلیس، از چکرز (اقامتگاه ییلاقی نخست وزیر انگلیس) در حال بازگشت بودند که این اتفاق رخ داد.

منبع: رویترز

