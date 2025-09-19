باشگاه خبرنگاران جوان - عابدین هادی نژاد اظهار کرد: سرعت سیر قطارهای باری در حال حاضر ۳۱.۳ کیلومتر است که در حال افزایش آن هستیم.
وی افزود: یک کامیون با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵ تن دو روز زمان نیاز دارد تا به بندر شهید رجایی برسد، اما یک قطار باری برنامهای متشکل از ۵۰ واگن که وزن هر واگن ۶۸ تن است از بندر خشک آپرین در تهران کمتر از سه روز یعنی حدود ۴۹ ساعت به بندر عباس میرسد.
مدیرکل بازرگانی راه آهن تصریح کرد: قطارهای باری در راه آهن به صورت برنامهای از بنادر شهید رجایی و امام خمینی (ره) سیر میکنند. به عنوان نمونه چهار رام قطار برنامهای از معدن گل گهر به مقصد بندر شهید رجایی در شبکه ریلی فعال هستند.
وی عنوان کرد: در بندر امام خمینی (ره) نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قطارهای حاوی حجم بالای غلات، بارگیری و به مقاصد مورد نظر ارسال میشد.
هادینژاد اضافه کرد: به منظور ایجاد بستر برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی، تشکیل قطار کامل برای حمل برنامه محور بار در دستور کار راه آهن قرار دارد.
مدیرکل بازرگانی داخلی راه آهن در ادامه به جابه جایی انبوه بار توسط ریل اشاره کرد و گفت: با هر قطار امکان حمل ۲۴۰۰ تن تا ۴۰۰۰ تن بار وجود دارد و این کمک ویژهای به تخلیه بنادر کشور و انتقال بار دپو شده از بنادر کشور به داخل سرزمین است.
به گفته وی، حمل و نقل ریلی به عنوان یک روش حمل و نقلی ایمن و سبز محسوب میشود و در جلوگیری از آلایندگی محیط زیست، راه آهن نقش ویژهای ایفا میکند.
وی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی در کاهش آلودگی هوا نیز موثر است، عنوان کرد: در حمل و نقل جادهای ۱۹ برابر روش ریلی مصرف سوخت وجود دارد و هرتن کیلومتر بار در جاده ۳۲.۳ سی سی سوخت مصرف میکند در صورتی که در ریل ۳.۲ سیسی است.
هادینژاد که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، به کریدورهای کشور نیز اشاره کرد و گفت: پروژه اتصال کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب با اتصال ریل به بنادر محقق میشود.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ سهم حمل و نقل ریلی از کل تناژ باری که در بنادر جابه جا شده ۷.۳ درصد بوده که امروز در آمار پنج ماهه به هشت درصد رسیده و رشد ۱۴ درصدی داشته است. همچنین سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن در این شش ماهه بار از بنادر جابهجا شده و این عدد رو به افزایش است.
در پایان گفت: برنامهریزیهایی انجام دادیم که این اعداد افرایش یابد. قطعا رشد اتفاقا خواهد افتاد و برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی ریل در جابهجایی بار که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده نیازمند الزاماتی نیز هستیم.