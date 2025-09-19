در دوران دفاع مقدس تاریخ ایران با خون شهیدان حفظ شد

امام جمعه شهرکرد گفت: در دوران دفاع مقدس تاریخ این کشور با خون شهیدان حفظ شد تا ایران محافظت و مورد افتخار اسلام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دوران دفاع مقدس برای ما یک الگوی جاودانه شد.

 وی تاکید کرد: ملت مظلوم ایران که تازه انقلاب کرده بود، توانست در دوران دفاع مقدس با اتکا به خدا و یاری گرفتن از نیروی ملت پیروز شود و یک وجب از خاک خود را از دست ندهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: در دوران دفاع مقدس تاریخ این کشور با خون شهیدان حفظ شد تا ایران محافظت و مورد افتخار اسلام شود و به‌دنبال آن امام، شهداء، جانبازان، آزادگان، فرماندهان، ایثارگران و خانواده‌های آنان باعث افتخار شدند.

فاطمی بازگشایی مدارس را به معلمان، دانش‌آموزان و ارکان آموزش و پرورش تبریک گفت و تصریح کرد: تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به‌زودی آغاز می‌شود و همگان بدانند این دانش‌آموزان متعلق به امام زمان (عج) هستند و باید در تربیت آنان کوشا باشند.

وی اظهار کرد: معلمان حرف‌های دلسردکننده در سر کلاس‌های درس نزنند و دانش‌آموزان را به‌طور عالی و مؤمن تربیت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: از تمامی افرادی که برای راه‌اندازی مصلای فرخ‌شهر تلاش کرده‌اند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

 

وی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت گفت: ایشان بر بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید فرمودند و دستوراتی دادند که به‌دنبال آن رییس‌جمهور معاون اول خود را مأمور تشکیل گروهی با هدف تحقق این دستورات کرد.

 

فاطمی تاکید کرد: کنترل بازار، تکمیل ذخایر، تامین مواد غذایی و آزاد کردن اموال معطل مانده در گمرک با هدف رفاه، آسایش و خوشحالی مردم از جمله وظایف این گروه است و ما تاکید داریم امور آن تسریع تا اثرش بین ملت دیده شود.

وی افزود: البته مشکلاتی از جمله در حوزه اقتصادی وجود دارد و افرادی که واسطه رساندن کالا به مردم هستند باید خدا را در نظر بگیرند و تجار و کسبه فقط به‌دنبال سودجویی خود نباشند، زیرا همگی در معرض امتحان الهی قرار داریم.

امام جمعه شهرکرد به نشست اخیر کشور‌های اسلامی بعد از حمله رژیم اسراییل به قطر اشاره و اضافه کرد: در این نشست حرف‌های خوبی زده شد، اما بیانیه جامع و محکمی نداشت و در آن از آمریکا تشکر کردند که نیاز نبود.

وی انسجام و وحدت ملی را مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: نباید اختلاف‌های سلیقه‌ای را پُررنگ کنیم بلکه باید با تقویت برادری و دوستی مقابل آمریکا و اسرائیل بایستیم.

فاطمی اظهار داشت: رشد، تحرک و پیشرفت واقعی در رشد انسانی و یادگیری فضایل اخلاقی ما قرار دارد.

منبع: ایرنا

