باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به آیه ۱۲۸ سوره توبه اظهار داشت: خداوند در این آیه با مردم سخن می‌گوید و می‌فرماید پیامبری از خودتان به‌سوی شما فرستاده شد که به همه نیازها و مشکلاتشان آگاه است و در غم‌ها و شادی‌های مردم شریک است.

وی با اشاره به ویژگی مردمی‌بودن پیامبر صلوات‌الله‌علیه و آله گفت: خداوند در این آیه می‌فرماید هر نوع ناراحتی و زیانی که به شما می‌رسد پیامبر ناراحت می‌شود، به‌شدت به سعادت و سلامت شما علاقه‌مند، برای اصلاح کار شما حریص و نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم است؛ یعنی ریشه و اساس تکالیف الهی رأفت و رحمت خداوند به مؤمنین است.

مردمی‌بودن از شاخصه‌های مسئول در نظام اسلامی است

امام‌جمعه قم با بیان اینکه خداوند در این آیه افزون بر معرفی شخصیت پیامبر (ص) به دنبال تربیت مردم به‌ویژه مسئولان است، افزود: خداوند در آیه ۲۱ سوره احزاب پیامبر را الگو معرفی کرده و در این آیه می‌فرماید پیامبر فردی مردمی است؛ بنابراین مسئولان باید با الگوگیری از پیامبر مردمی باشند و سختی‌های و مشکلات مردم را درک کنند و نسبت به هدایت و سعادت آنها حریص باشند.

وی در خطبه دوم با اشاره به ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، به علل و زمینه‌های آغاز جنگ تحمیلی ۸ساله اشاره و اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی قدرت‌های استکباری منافع خود را در ایران ازدست‌رفته دیدند؛ لذا با آغاز جنگ تحمیلی به دنبال بازگرداندن منافع خود بودند.

آیت‌الله سعیدی علت دیگر آغاز جنگ تحمیلی را ترس ابرقدرت‌ها از عظمت انقلاب اسلامی دانست و گفت: وقوع یک انقلاب مردمی بر پایه ارزش‌های دینی و ظلم‌ستیزی در ایران باعث وحشت قدرت‌های مستکبر و به‌ویژه آمریکا شد؛ زیرا بیم این داشتند که ایران الگوی سایر کشورها شود؛ و از طرفی با تجربه‌ای که از جنگ‌های تجاوزگرانه دیگر داشتند می‌دانستند درگیری مستقیم با ایران برای آنها پرهزینه خواهد بود؛ لذا تصمیم گرفتند به‌صورت نیابتی جنگ کنند و چه مهره‌ای بهتر از صدام قدرت‌طلب که او را برای جنگ با ایران ترغیب کنند.

وی عامل دیگر آغاز جنگ تحمیلی را ضعف ایران، مدیریت خائنانه بنی‌صدر و عدم آمادگی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران برای چنین جنگی دانست و افزود: با همه این عوامل جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد ملت ایران با اتکا به خداوند و عنایت به الطاف اهل‌بیت به‌ویژه حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف و با داشتن رهبری مقتدر، بصیر، دلسوز و مخلص مانند امام خمینی (ره) و مردمی مؤمن، باغیرت، مقاوم و شهیدپرور و بدون اتکا به قدرت‌های خارجی می‌توانند روی پای خود بایستند و دشمن نه‌تنها موفق نشد ایران را از پای درآورد؛ بلکه از ایران اسلامی شکست سختی دریافت کرد.

امام‌جمعه قم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره توان جمهوری اسلامی ایران فرمودند من از صمیم قلب و با تمام وجود می‌گویم اگر آمریکا و تمام نیروهای دنیوی و مادی بخواهند باوجود بسیجیان مؤمن این نظام را از بین ببرند والله موفق نخواهند شد.

نیروهای مسلح باید مانند شب‌های عملیات آماده باشند

وی اذعان کرد: دولت‌های استکباری که از صدور انقلاب اسلامی وحشت داشتند امروز به فضل خدا این انقلاب در فلسطین مظلوم و کشورهایی مانند لبنان و یمن صادر شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید مانند شب‌های عملیات آماد باشند و به سیاسیون کاری نداشته باشند.

استعدادیابی راهبرد مهم آموزش‌وپرورش و پیش‌نیاز تحول فرد و جامعه است

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی، گفت: استعدادیابی راهبرد مهم آموزش‌وپرورش و پیش‌نیاز تحول فرد و جامعه است؛ استعدادیابی یعنی کشف گنج‌های درونی هر فرد که پرورش آنها می‌تواند جامعه را متحول کند؛ شناسایی استعداد در دوران تحصیل امکان هدایت تحصیلی را فراهم می‌کند و نتیجه‌اش کاهش اتلاف منابع و انگیزه‌بخشی و ایجاد پلی بین تحصیل و بازار کار است؛ بنابراین مسئولان آموزش‌وپرورش باید با پرورش این سرمایه‌های خدادادی در مسیر پیشرفت کشور تلاش کنند.

پس از شکست نظامی نقشه دشمن استحاله فرهنگی و براندازی نظام است

وی در ادامه درباره فتنه شوم دشمن در عرصه برهنگی خاطرنشان کرد: برهنگی برنامه نفوذ دشمن برای استحاله و در نهایت براندازی نظام اسلامی است؛ دشمن می‌خواهد جوانان و دختران را جذب فرهنگ مبتذل خود کند و ناهنجاری‌ها در بین آنها نهادینه شود و چشم‌ها و گوش‌ها با آن عادت کنند و حجاب به ضدارزش و تن نمایی به ارزش تبدیل شود.

امام‌جمعه قم ابراز داشت: پس از جنگ تحمیلی دشمن متوجه شد که در عرصه جنگ سخت به اهداف خود نخواهد رسید؛ لذا پس از شکست سخت در جنگ نظامی خاکریز تقابل با جمهوری اسلامی را به عرصه‌های فرهنگی انتقال دادند زیرا می‌دانند مردانی که می‌توانند در جبهه‌های مختلف حضور پیدا کنند از دامن مادرانی نجیب و خانواده‌هایی باغیرت آمده‌اند و لذا با گرفتن نجابت از مادر ایرانی و غیرت از پدر دیگر جوانان برای دفاع از نظام و انقلاب و خون شهدا به جبهه نخواهند رفت و در برابر دشمن سینه سپر نخواهند کرد.

دشمنان آرزوی استحاله فرهنگی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را به گور خواهند برد

وی با بیان اینکه دشمن از طریق سند ۲۰۳۰ به دنبال نفوذ به لایه‌های مختلف جامعه بود تا فرهنگ بی‌بندوباری در کشور نهادینه و ماجرای تأسف‌بار آندلس در ایران تکرار شود، گفت: با همه این توطئه‌ها در کشور، با عنایت‌های خاص امام عصر عجل‌الله فرجه الشریف باز دشمن اشتباه محاسباتی پیدا کرد؛ دشمنان نمی‌خواهند بفهمند این ملت ولی‌فقیه و رهبری مقتدر مانند آیت‌الله امام خامنه‌ای دارد و جمهوری اسلامی ایران با داشتن چنین رهبری بی‌نظیر به مستکبرین اعلام می‌کند که آرزوی استحاله فرهنگی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را به گور خواهید برد.

آیت‌الله سعیدی ادامه داد: دشمنان کوردل بدانند همه جناح‌ها در درگیری‌های کشور با دشمن متحد هستند و ما به‌وسیله همین جوان‌ها و نوجوانان که آنها را طعمه خود می‌دانید در مقابل دنیای زور و ظلم شما ایستاده‌ایم و شما را همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکست سختی خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه امت ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کردند که با هر سلیقه و جریانی پشت سر رهبری ایستاده‌اند، افزود: مسئولان نظام و مجموعه حاکمیت باید سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بدون هیچ واهمه‌ای در کشور ترویج و اجرا کنند.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه می‌تواند ماشه‌های دیگری را در منطقه فعال کند

امام‌جمعه قم با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران این اقدام را نه‌تنها رویدادی نظامی بلکه هشداری چندوجهی و حساب شده دانست و گفت: ایران با این اقدام یادآور شد که فعال‌سازی مکانیزم ماشه می‌تواند ماشه‌های دیگری را در منطقه فعال کند که نه در میز مذاکره بلکه در میدان واقعیت است و این پیام برای جامعه بین‌المللی روشن است که مقابله با نظام اسلامی می‌تواند از سطح حقوقی به سطح میدانی ارتقا پیدا کند و هزینه این ارتقا برای آنها قابل‌پیش‌بینی نخواهد بود.

منبع: پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها