باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز به نشست سران کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی در قطر اشاره کرد و گفت: در این نشست موضعگیری خوبی علیه اسرائیل صورت گرفت و این موضع گیری نکته مثبت این نشست بود.
وی نکته ضعف این نشست را تشکر از ترامپ به دلیل آنچه که تلاش وی برای صلح در منطقه عنوان شد اعلام و اضافه کرد: خود سران این کشورها نیز موقع امضا آن حتما میخندیدند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با بیان اینکه موضع ما در موضوع رژیم صهیونیستی روشن است گفت: امکان ندارد اسرائیل و فلسطین در کنار هم بمانند مگر میشود آب و آتش در کنار هم باشند؟
امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس افزود: قبل از جنگ اخیر، از هشت سال دفاع مقدس حرف میزدیم، اما دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که دستاوردهای بزرگی در دفاع مقدس داشتهایم.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل گفت: افراد کوتهبین فکر میکردند ایران توان ایستادگی ندارد، اما ملت ما بهتر از هشت سال دفاع مقدس ایستادگی کردند اگر دشمنان میتوانستند جنگ را هشت سال ادامه میدادند، اما در ۱۲ روز با ذلت عقبنشینی کردند.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان تصور میکردند مردم پشت نظام نیستند، اما دیدند که اشتباه بزرگی کردهاند مردم ایران سالهاست که با ولایت، نماز، حج، عفاف و حجاب عجین هستند و از مسیر ولایت خارج نشدهاند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی و آب گفت: اگر بخواهیم تشنه نمانیم باید در مصرف آب صرفهجویی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل گفت:از دولتمردان میخواهم بیش از پیش تلاش کنند برای ما خوشایند نیست که کشوری با نفت، گاز و امکانات فراوان و با وجود سرمایهگذاران بسیار با مشکل قطعی آب و برق روبهرو شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: ۱۶ میلیون دانشآموز و ۳.۵ میلیون دانشجو داریم که رسیدگی به امور آنها کاری بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل گفت: نباید فرصت تربیت آنان از دست بدهیم مسئولیت بزرگ در این زمینه بر عهده آموزش و پرورش و سپس دانشگاه هاست. اصل بار تربیت بر دوش معلمان و دبیران است، چرا که کودکان مستقیم با آنها در ارتباط هستند.
امام جمعه تبریز ادامه داد: اگر برنامهریزی درست برای دانش آموزان انجام شود و تربیت مناسبی به نسل آینده داده شود بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: هر کشوری که آموزش و پرورش آن قوی و منظم باشد سایر امور آن کشور نیز به خوبی پیش خواهد رفت.
منبع:ایرنا