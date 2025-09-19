رئیس کل دادگستری مازندران از پایان محاکمه قاتل سریالی «کلثوم اکبری» خبر داد و گفت: حکم صادره به زودی به اولیای دم، وکلا و شکات ابلاغ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات کلثوم اکبری قاتل سریالی ۱۱ مرد مازندرانی، افزود: با توجه به دفاعیات متهم از خود، حکم پرونده بزودی صادر و به اولیای دم و طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این پرونده با ۷۳ شاکی پس از ورود به دادگاه، طی کمتر از یک ماه توسط قضات با تجربه استان، مورد رسیدگی قرار گرفته و بزودی نسبت به ابلاغ رای، اقدام خواهد شد.

پوریانی ادامه داد: محاکمه متهم کلثوم اکبری در روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ خاتمه یافته و قضات نسبت به اخذ آخرین دفاعیات مشارالیه در دادگاه اقدام کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر این مطلب که متهم در جلسه نهایی رسیدگی، اظهارات خویش را به صورت صادقانه بیان نموده و نسبت به بزه‌های موصوف و شروع به قتل شاکی اقرار کرده است، خاطرنشان کرد: مشارالیه در آخرین جلسه دادرسی، ضمن اظهار ندامت و پشیمانی، اظهار به توبه در جلسه دادرسی داشته است. 

منبع:دادگستری مازندران

تبادل نظر
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم کلثوم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
این کلثوم اکبری را اگر 11 دفعه اعدام شود عدالت بر قرار شده
۲
۰
پاسخ دادن
