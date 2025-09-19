فرنگی کار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران با پیروزی دشوار برابر حریف گرجستانی راهی دیدار نیمه نهایی قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های ۳ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، محمدهادی ساروی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک در مرحله یک چهارم نهایی مقابل گئورگی ملیا از گرجستان به روی تشک رفت و در پایان به سختی و با نتیجه یک بر یک به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

در دیگر دیدار مهم این وزن، آرتور الکسانیان دارنده ۵ مدال طلای جهان و المپیک از ارمنستان و جدی‌ترین رقیب ساروی، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل مراد احمدیف از آذربایجان ضربه فنی شد و از رسیدن به نیمه نهایی بازبماند تا عجیب‌ترین نتیجه این مسابقات رقم بخورد.

ساروی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر نیتیش دارنده مدال برنز امید‌های جهان از هند با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید.

پیش از این علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم با شکست مقابل حریف ژاپنی حذف شد و دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز مقابل قهرمان جهان از فرانسه شکست خورد و باید منتظر صعود رقیبش به دیدار نهایی باشد تا بتواند در گروه بازنده‌ها برای رسیدن به مدال برنز تلاش کند.

دیدار‌های نیمه نهایی اوزان فوق از ساعت ۱۸ امروز جمعه آغاز می‌شود.

