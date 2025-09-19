به گفته رئیس اورژانس فارس، ۲۳ نفر از مصدومان تصادف اتوبوس با تریلی در محور نی ریز - قطرویه ترخیص شدند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: از مجموع ۲۶ مصدوم تصادف اتوبوس با تریلی در محور نی ریز - قطرویه که به مراکز درمانی منتقل شدند، ۲۳ نفر ترخیص شده‌اند و ۳ نفر دیگر همچنان در مرکز درمانی بستری هستند.

‌او درخصوص جزئیات وضعیت مصدومان، گفت: در بیمارستان شهدای سلامت نی ریز، از ۱۵ مصدوم پذیرش شده، ۱۲ نفر ترخیص شده‌اند و ۳ نفر بستری هستند و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند.

‌عابد اضافه کرد: همچنین هر ۱۱ مصدوم پذیرش شده در مرکز خدمات جامع سلامت قطرویه، ترخیص شده‌اند.

‌گفتنی است، بامداد امروز بر اثر تصادف اتوبوس یا تریلی در محور نی ریز - قطرویه، ۲۸ نفر مصدوم شدند.