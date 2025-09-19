باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تشدید بحران روحی نظامیان صهیونیستی حاضر در غزه

میزان مشکلات روحی در میان نظامیان صهیونیستی افزایش یافته و اکنون صهیونیست‌ها با بحران حاد خودکشی نظامیان ارتش روبه‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رویارویی نظامیان صهیونیست با کمین‌های مقاومت و جنایاتشان در غزه دو عامل مهمی شده که آنها را با تشدید بحران‌های حاد روحی و روانی روبرو کرده است.

بحران‌های روانی که تاکنون در میان این نظامیان ۴۵ مورد خودکشی را در پی داشته است.

