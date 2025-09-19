معاون استاندار هرمزگان خواستار رفع فوری موانع پروژه کتابخانه مرکزی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با انتقاد از طولانی شدن روند تکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس، این تأخیر را موجب تضییع حقوق بیت‌المال و محرومیت مردم از خدمات فرهنگی دانست. وی خواستار تسریع در انعقاد قراردادهای اجرایی و رفع موانع این پروژه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مهندس صفر صادقی‌پور،  به همراه انوشیروان پیشدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، سید محمدنور موسوی مدیرکل منابع طبیعی، مهدی باوقار مدیرکل نوسازی مدارس و جمعی از مدیران استانی از روند پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس بازدید کردند.

صادقی‌پور در حاشیه این بازدید گفت: کتابخانه مرکزی بندرعباس از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان است و باید موانع موجود برای تکمیل آن سریع‌تر برطرف شود.

 وی تأکید کرد: تأخیر چندین ساله در بهره‌برداری، علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، مردم را از استفاده بهینه از این ظرفیت فرهنگی محروم می‌کند.

معاون استاندار با اشاره به پایان مطالعات مقاوم‌سازی و تعیین حریم پروژه افزود: لازم است قراردادهای اجرایی با پیمانکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن منعقد و روند تکمیل پروژه با سرعت و دقت ادامه یابد.

به گفته صادقی‌پور، در پایان این بازدید مقرر شد جلسات مستمری برای پایش و پیگیری وضعیت این پروژه برگزار شود تا عملیات اجرایی بدون وقفه پیش برود.

منبع:روابط عمومی کتابخانه های هرمزگان

