باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تاکشی ایوایا، وزیر امور خارجه ژاپن میگوید بر خلاف تعدادی از کشورها که قصد دارند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر این ماه، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند، توکیو چنین تصمیمی ندارد.
وزیر خارجه ژاپن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «میدانم صداهایی که خواستار به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور هستند، در جامعه بینالمللی و همچنین در ژاپن در حال بلندتر شدن است. اما دولت مسئولیت دارد که به دقت بررسی کند که چه چیزی واقعاً منجر به راه حل دو کشوری خواهد شد و تلاشهای دیپلماتیک را در این راستا انجام دهد».
او گفت که ژاپن از راه حل دو کشوری حمایت میکند؛ و اینکه به رسمیت شناختن فلسطین توسط توکیو دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد.
ایوایا گفت که ژاپن اقدامات یکجانبه (رژیم) اسرائیل مانند اشغال غزه را تأیید نمیکند و اگر اسرائیل گامهای بیشتری بردارد که راه را برای تحقق راهحل دو کشوری ببندد، ژاپن واکنش نشان خواهد داد.
رهبران جهان هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار میکنند. در همین حال، تعدادی از متحدان کلیدی آمریکا آماده هستند تا فلسطین را به رسمیت بشناسند. بیشتر کشورهایی که در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند، این کار را در سال ۱۹۸۸، پس از اعلام تشکیل کشور توسط شورای ملی فلسطین انجام دادند.
در بهار ۲۰۲۴، کشورهای اروپایی بیشتری از جمله ایرلند، جامائیکا، نروژ و اسپانیا، کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. در آن زمان، سیمون هریس، نخست وزیر ایرلند از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، خواست «به جهان گوش دهد و فاجعه انسانی که در غزه شاهد آن هستیم را متوقف کند.»
اخیراً، استرالیا، بلژیک، کانادا و فرانسه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر ماه سپتامبر، برنامههای خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کردند. در همین حال، انگلیس به طور مشروط اعلام کرده است که اگر رژیم اسرائیل معیارهایی از جمله موافقت با آتشبس در غزه را رعایت نکند، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
اعلامیههای اخیر آمریکا را از نظر حمایت از رژیم اسرائیل، منزوی میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواستها برای به رسمیت شناختن فلسطین را محکوم کرده است.
منبع: رویترز