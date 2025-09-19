چهار فلسطینی، از جمله یک کودک، در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر سوء تغذیه جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، چهار فلسطینی از جمله یک کودک بر اثر سوء تغذیه جان باختند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حملات رژیم اسرائیل به سراسر نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته، حداقل ۳۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴۶ نفر زخمی شده‌اند.

تعداد کل مرگ و میر ناشی از گرسنگی از زمان آغاز جنگ غزه به ۴۴۰ نفر رسیده است که در این میان ۱۴۷ نفر کودک بودند.

سازمان «پزشکان بدون مرز» جمعه هفته گذشته اعلام کرد که وضعیت انسانی و پزشکی در نوار غزه به «بدترین حالت قابل تصور» رسیده است، که این امر نتیجه نسل‌کشی‌ای است که رژیم اسرائیل نزدیک به دو سال است علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود.

منبع: الجزیره