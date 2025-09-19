زمانی مشاوران تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان توصیه می‌کردند که در خانه محلی را برای درس خواندن مشخص کنند و آنجا را ساده، خلوت و خالی از هر وسیلهٔ اضافی نگه دارند. طوری که وقتی در آن قسمت از خانه قرار می‌گیرند، به طور خودکار تمرکز به سراغ‌شان بیاید و چیزی برای پرت کردن حواس‌شان وجود نداشته باشد.

ائمه و بزرگان دینی دربارهٔ محل عبادت و نماز هم چنین توصیه‌ای دارند. از طرفی در روزگار کنونی که ابزار و آلات حواس‌پرتی بشر از خالق و ارتباط با او، به سمت بی‌نهایت میل می‌کند، روح انسان بیش از همیشه به فضایی آرام و پاکیزه برای راز و نیاز با خدا محتاج است.

اگر بخواهیم خانه‌های ما تنها چهاردیواری نباشند و به جایگاه پرورش روح و اخلاق تبدیل شوند، باید برای عبادت و نماز در آن مکانی مشخص کنیم. بزرگان دین ما همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند و آن را سنتی مهم و ضروری دانسته‌اند.