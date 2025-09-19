برنامه تلویزیونی «هیچ وقت دیر نیست» از شنبه ۲۹ شهریور با موضوع بازگشایی مدارس روی آنتن شبکه آموزش خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این برنامه که ویژه والدین، بهویژه مادران دانشآموزان طراحی شده، دغدغههای تربیتی، آموزشی و بهداشتی خانوادهها را در فضای آموزشی مورد بررسی قرار میدهد.
در ویژهبرنامه آغازین، بهصورت نمادین کلاس اولیها با حضور والدین در استودیو برگزار میشود. کارشناسان و معلمان حاضر در برنامه، نکات عملی و تکنیکی لازم برای مدیریت وابستگی کودکان کلاس اول به والدین و آمادگی آنها برای ورود به فضای آموزشی را به والدین آموزش خواهند داد.
ویژهبرنامه «هیچ وقت دیر نیست» با اجرای شعله قهرمانی و ساناز روزبهانی، تهیهکنندگی علیاکبر کریمی و سردبیری مریم مقدسی، ضمن پخش نکات کارشناسی، تجربیات والدین از سراسر کشور، از جمله مناطق عشایری، روستاها و شهرها را نیز منعکس میکند.
این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت ۱۰:۳۰ صبح از شبکه آموزش پخش میشود.