برنامه تلویزیونی «هیچ وقت دیر نیست» از شنبه ۲۹ شهریور با موضوع بازگشایی مدارس روی آنتن شبکه آموزش خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این برنامه که ویژه والدین، به‌ویژه مادران دانش‌آموزان طراحی شده، دغدغه‌های تربیتی، آموزشی و بهداشتی خانواده‌ها را در فضای آموزشی مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ویژه‌برنامه آغازین، به‌صورت نمادین کلاس اولی‌ها با حضور والدین در استودیو برگزار می‌شود. کارشناسان و معلمان حاضر در برنامه، نکات عملی و تکنیکی لازم برای مدیریت وابستگی کودکان کلاس اول به والدین و آمادگی آنها برای ورود به فضای آموزشی را به والدین آموزش خواهند داد.

ویژه‌برنامه «هیچ وقت دیر نیست» با اجرای شعله قهرمانی و ساناز روزبهانی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی و سردبیری مریم مقدسی، ضمن پخش نکات کارشناسی، تجربیات والدین از سراسر کشور، از جمله مناطق عشایری، روستا‌ها و شهر‌ها را نیز منعکس می‌کند.

این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت ۱۰:۳۰ صبح از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برچسب ها: شبکه آموزش ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
مجید واشقانی مجری فصل جدید سرنخ شد
فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«علت مرگ: نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۵؛ منتقدان چه می‌گویند؟
بدرقه ثمینه باغچه‌بان به خانه ابدی
کنداکتور ثابت مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» مشخص شد/ پخش جمعه و شنبه شب‌ها
پرونده اسکار روی میز «هفت»/ نقد «آدم فروش» کلاری
جوانان برگزیده موسیقی فردا در تالار وحدت معرفی می‌شوند
پاسداشت سینمای دفاع‌مقدس در شبکه نمایش سیما
عبدالرضا اکبری «شاپرک خانوم» را به صحنه می‌آورد
امامزادگان به سمت تولید برق رفتند
سامانه شفافیت موقوفات مدام به‌روز می‌شود
مستند مسابقه «نفوذی» به زودی از شبکه افق
آخرین اخبار
«هیچ وقت دیر نیست» به استقبال بازگشایی مدارس می‌رود
اقدام موثر یک قالیباف برای حفظ سنت قالیبافی در ایران + فیلم
چرا ایران مستمرترین تمدن دنیا را دارد؟ + فیلم
مستند مسابقه «نفوذی» به زودی از شبکه افق
پاسداشت سینمای دفاع‌مقدس در شبکه نمایش سیما
عبدالرضا اکبری «شاپرک خانوم» را به صحنه می‌آورد
جوانان برگزیده موسیقی فردا در تالار وحدت معرفی می‌شوند
کنداکتور ثابت مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» مشخص شد/ پخش جمعه و شنبه شب‌ها
سامانه شفافیت موقوفات مدام به‌روز می‌شود
امامزادگان به سمت تولید برق رفتند
پرونده اسکار روی میز «هفت»/ نقد «آدم فروش» کلاری
بدرقه ثمینه باغچه‌بان به خانه ابدی
«علت مرگ: نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۵؛ منتقدان چه می‌گویند؟
سرمایه‌گذاری هدفمند در فرهنگ؛ از بیمه هنرمندان تا زنجیره ارزش ادبیات فارسی