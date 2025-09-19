باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادر ملو اردکان امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه تختی به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، امید عالیشاه، امین کاظمیان، حسین ابرقویی، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، محمدحسین کنعانی زادگان، فرشاد احمدزاده، سهیل صحرایی و مارکو باکیچ

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب تیم فوتبال چادر ملو اردکان

ادسون، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمودآبادی، سه‌گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری و رضا دهقان

سرمربی: سعید اخباری

بازی پرسپولیس و چادر ملو با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۲: شوت بازیکن چادر ملو را پیام نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۴: شوت امید عالیشاه با اختلاف کم به بیرون از دروازه چادر ملو رفت.

دقیقه ۱۲: شوت دروازه بان چادر ملو به پیام نیازمند گلر پرسپولیس رسید.

دقیقه ۲۰: ارسال امید عالیشاه در ابتدا با ضربه سر کنعانی زادگان همراه شد و در ادامه آفساید ابرقویی گرفته شد.

دقیقه ۲۵: ارسال بازیکن خارجی چادر ملو بدون برخورد با بازیکنی به آن طرف زمین پرسپولیس رفت.

دقیقه ۲۸: ارسال بازیکن چادر ملو با ضربه سر بازیکن خارجی چادر ملو همراه شد که نیازمند با کمک تیرک دروازه توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۱: ارسال برای علیپور پشت مدافعان که ضربه او به بدن مدافع چادرملو خورد و بیرون رفت، اما داور کرنر نگرفت.

دقیقه ۴۲: ارسال ضربه ایستگاهی رضا محمود آبادی به دیواره دفاعی پرسپولیس خورد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۴۵+۳: شوت از راه دور بازیکن پرسپولیس با اختلاف به بیرون از دروازه چادرملو رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن چادرملو را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۹: پاس در عمق بازیکن پرسپولیس به عالیشاه نرسید تا از این موقعیت استفاده کند.

دقیقه ۵۲: ضربه بازیکن چادر ملو را نیازمند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۵: شوت سرکش بازیکن چادرملو به تیر دروازه پرسپولیس برخورد کرد.

دقیقه ۶۹: شوت خدابنده‌لو را ادسون ماردن مهار کرد.

دقیقه ۷۲: فرار علیپور که شوت او را ادسون ماردن گرفت.

دقیقه ۷۷: شوت خدابنده لو با اختلاف کم به بیرون از دروازه چادرملو رفت.

دقیقه ۸۰: ارسال بازیکن پرسپولیس را میلاد محمدی با ضربه‌ای به اوت فرستاد.

دقیقه ۸۸: شوت میلاد محمدی با اختلاف زیاد به بیرون از دروازه چادرملو رفت.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

دقیقه ۹۳: پرتاب اون بلند بازیکن چادرملو را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۹۴:شوت محکم باکیچ را گلر چادرملو به کرنر فرستاد.

دقیقه ۹۵: بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۹۶: علی علیپور در محوطه جریمه با برخورد به گلر چادرملو به زمین افتاد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و در ادامه بازبینی VAR این پنالتی هم رد شد.

دقیقه ۱۰۰: ارسال سروش رفیعی با شوت بازیکن پرسپولیس به بالای دروازه چادرملو رفت. در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.