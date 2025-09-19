یکی از ویژگی های اقتصادی دوره رضاشاه پهلوی این بود که در این دوره اقتصادی ایران به طور کامل در انحصار دولت بود.

«روزنامه ی ایران طی یک سلسله مقالات سیاست بازرگانی رضاشاه را چنین شرح می دهد: یکی از علل عمده ی پریشانی تجارت و اقتصاد انحصارهای دولتی است. دولت شصت تا هفتاد درصد بازرگانی کشور از قبیل قند، شکر، چای، پنبه، تریاک و غیره را به نام انحصار به دست ناآزموده خود گرفت. خیلی مسخره است که دولت این انحصار بازیها را به بهانه ی دلسوزی به حال مردم و جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی تجار و بالاخره به منظور تنزل دادن کالا و تامین آسایش عمومی به خود اختصاص داد. ولی در عمل معلوم شد که منظوری جز انباشتن جیب خود نداشت.»

منبع: کافه تاریخ

برچسب ها: رضاشاه پهلوی ، سلطنت رضاخان
