باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از ویژگی های اقتصادی دوره رضاشاه پهلوی این بود که در این دوره اقتصادی ایران به طور کامل در انحصار دولت بود. از جمله دلایل این اقدام سلطه ای بود که دولت رضاشاه در همه زمینه ها از خود بروز داده بود و نمی خواست در عرصه اقتصادی از این امر عقب بماند:

«روزنامه ی ایران طی یک سلسله مقالات سیاست بازرگانی رضاشاه را چنین شرح می دهد: یکی از علل عمده ی پریشانی تجارت و اقتصاد انحصارهای دولتی است. دولت شصت تا هفتاد درصد بازرگانی کشور از قبیل قند، شکر، چای، پنبه، تریاک و غیره را به نام انحصار به دست ناآزموده خود گرفت. خیلی مسخره است که دولت این انحصار بازیها را به بهانه ی دلسوزی به حال مردم و جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی تجار و بالاخره به منظور تنزل دادن کالا و تامین آسایش عمومی به خود اختصاص داد. ولی در عمل معلوم شد که منظوری جز انباشتن جیب خود نداشت.»

منبع: کافه تاریخ