\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u0633\u0645\u0648\u0645\u06cc\u062a \u06af\u0648\u0627\u0631\u0634\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0628\u06cc\u200c\u0627\u062d\u062a\u06cc\u0627\u0637\u06cc \u0633\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0634\u0648\u062f.\n\u0634\u0646\u0627\u062e\u062a \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646 \u0627\u0635\u0648\u0644 \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647\u060c \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0646\u0627\u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc \u06af\u0630\u0631\u0627 \u0648 \u06cc\u06a9 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u062c\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u0642\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u062f.\n