معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در بیانیه‌ای در خصوص جزییات ضرب و شتم یکی از پزشکان این استان توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان در این بیانیه آمده است: در پی انتشار خبری مبنی بر ضرب و شتم یکی از پزشکان استان چهارمحال و بختیاری و بازتاب گسترده آن در فضای مجازی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از ورود جدی و پیگیری ویژه پلیس در این خصوص خبر داد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: بر اساس اظهارات مقام انتظامی، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این حادثه منشا شخصی داشته و ارتباطی با وظایف شغلی و حرفه‌ای فرد آسیب‌دیده نداشته است.

این بیانیه اضافه کرده است: پزشک مذکور پیش‌تر از سوی افراد ناشناس تهدید شده و موضوع توسط پلیس مورد رسیدگی قرار گرفته بود که به تازگی این فرد دوباره مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و کرامت قشرهای مختلف جامعه، از جمله کادر درمان، تصریح کرده است: با دستور ویژه فرمانده انتظامی استان و هماهنگی مقامات قضایی تیم‌های تخصصی پلیس به‌صورت فوری و با حساسیت بالا، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه را در دستور کار قرار داده‌اند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: پلیس با هرگونه اقدام خلاف قانون، به‌ویژه در مواردی که امنیت روانی و جانی شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد می‌کند و حفظ آرامش و امنیت عمومی، اولویت نخست پلیس است و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در مواجهه با هنجارشکنی‌ها در کار نخواهد بود.

برچسب ها: ضرب و شتم ، ضرب و شتم پزشک
خبرهای مرتبط
سه فرد مامورنما در لردگان دستگیر شدند
حمله اوباش به ایستگاه آتش نشانی فناوران
پزشک درمانگاه بلداجی مورد ضرب و شتم قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
در دوران دفاع مقدس تاریخ ایران با خون شهیدان حفظ شد
اعلام آمادگی مرکز ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری شهرکرد
برگزاری راهپیمایی جمعه خشم و نصر در شهرکرد + فیلم
آخرین اخبار
در دوران دفاع مقدس تاریخ ایران با خون شهیدان حفظ شد
برگزاری راهپیمایی جمعه خشم و نصر در شهرکرد + فیلم
اعلام آمادگی مرکز ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری شهرکرد
تجلیل از ۱۷ صادرکننده برتر در چهارمحال و بختیاری