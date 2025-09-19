باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان در این بیانیه آمده است: در پی انتشار خبری مبنی بر ضرب و شتم یکی از پزشکان استان چهارمحال و بختیاری و بازتاب گسترده آن در فضای مجازی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از ورود جدی و پیگیری ویژه پلیس در این خصوص خبر داد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: بر اساس اظهارات مقام انتظامی، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این حادثه منشا شخصی داشته و ارتباطی با وظایف شغلی و حرفه‌ای فرد آسیب‌دیده نداشته است.

این بیانیه اضافه کرده است: پزشک مذکور پیش‌تر از سوی افراد ناشناس تهدید شده و موضوع توسط پلیس مورد رسیدگی قرار گرفته بود که به تازگی این فرد دوباره مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و کرامت قشرهای مختلف جامعه، از جمله کادر درمان، تصریح کرده است: با دستور ویژه فرمانده انتظامی استان و هماهنگی مقامات قضایی تیم‌های تخصصی پلیس به‌صورت فوری و با حساسیت بالا، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه را در دستور کار قرار داده‌اند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: پلیس با هرگونه اقدام خلاف قانون، به‌ویژه در مواردی که امنیت روانی و جانی شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد می‌کند و حفظ آرامش و امنیت عمومی، اولویت نخست پلیس است و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در مواجهه با هنجارشکنی‌ها در کار نخواهد بود.