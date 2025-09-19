باشگاه استقلال از لغو جشن ۸۰ سالگی تاسیس این باشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال اعلام کرد: با توجه به در پیش بودن هشتادمین سالروز تاسیس باشگاه پرافتخار استقلال ایران، هماهنگی‌های لازم از سوی روابط‌ عمومی باشگاه برای دعوت از اهالی محترم رسانه در کنار سایر میهمانان دیگر شامل پیشکسوتان محترم، بازیکنان همه تیم‌ها و ….. برای شرکت در گردهمایی بزرگی به همین عنوان، پیش از برگزاری دیدار با الوصل امارات صورت گرفت.

از آنجا که در جریان این دیدار، شاهد رقم خوردن نتیجه‌ای تاسف برانگیز و دون شأن نام و اعتبار باشگاه بزرگ استقلال بودیم، بدیهی است که این آئین گردهمایی، طبیعتا لغو و به زمان مناسبی در آینده موکول می‌شود؛ لذا با احترام، ضمن ابراز تأسف در خصوص نتیجه حاصل شده در دیدار پنجشنبه شب در راستای تنویر افکار هوادارن محترم باشگاه بزرگ استقلال و اصحاب محترم رسانه مجددا و به قید تاکید به اطلاع می‌رساند که مقدمات و تمهیدات دعوت از همراهان رسانه‌ای و خبری برای حضور در جشن گرامیداشت هشتادمین سالگرد تاسیس باشگاه، پیش از برگزاری دیدار مذکور صورت گرفته و ناگفته پیداست که با توجه به رخداد‌های پیرامون این دیدار، این مراسم به زمان مناسبی در آینده موکول خواهد شد.