باشگاه استقلال از لغو جشن ۸۰ سالگی تاسیس این باشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال اعلام کرد: با توجه به در پیش بودن هشتادمین سالروز تاسیس باشگاه پرافتخار استقلال ایران، هماهنگی‌های لازم از سوی روابط‌ عمومی باشگاه برای دعوت از اهالی محترم رسانه در کنار سایر میهمانان دیگر شامل پیشکسوتان محترم، بازیکنان همه تیم‌ها و ….. برای شرکت در گردهمایی بزرگی به همین عنوان، پیش از برگزاری دیدار با الوصل امارات صورت گرفت. 

از آنجا که در جریان این دیدار، شاهد رقم خوردن نتیجه‌ای تاسف برانگیز و دون شأن نام و اعتبار باشگاه بزرگ استقلال بودیم، بدیهی است که این آئین گردهمایی، طبیعتا لغو و به زمان مناسبی در آینده موکول می‌شود؛ لذا با احترام، ضمن ابراز تأسف در خصوص نتیجه حاصل شده در دیدار پنجشنبه شب در راستای تنویر افکار هوادارن محترم باشگاه بزرگ استقلال و اصحاب محترم رسانه مجددا و به قید تاکید به اطلاع می‌رساند که مقدمات و تمهیدات دعوت از همراهان رسانه‌ای و خبری برای حضور در جشن گرامیداشت هشتادمین سالگرد تاسیس باشگاه، پیش از برگزاری دیدار مذکور صورت گرفته و ناگفته پیداست که با توجه به رخداد‌های پیرامون این دیدار، این مراسم به زمان مناسبی در آینده موکول خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
7تاییها جشن بگیرند برای روحه شان خیلی خوبه،
لااقل آماده بشوندجهت8تایی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
جمع کنید این بساط پول خوری و جنگ اعصاب ملت را
کلا فوتبال را در ایران یه چند سال تعطیل کنید و یک صدم پول ها را به کشتی گیران قهرمان بدید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اره والله یه جشن هم بگیرید با یه کیک هفت طبقه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
باید هشت گل میخوردند برای هر ده سالشان یک گل آنموقع درست حساب درمی امد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
به اسم ایران می رن اینطور آبروریزی می کنند. دو تا گل خوردن میبایستی دفاعی بازی کنند. اصلا نصف بازیکناشون برنمی گشتن.
جشن هم می خواستن بگیرن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
یک تیم ایرانی بیارین از قبل هم زد و بند کنید یک هفت هشت گل بزنن به خیال خودتون درست بشه

در مصاف های جهانی دیگه اون زد و بند قدیمی داخل کشور کار نمیکنه
اونجا به صورت واقعی محک میخورین که حسابی هم خوردین هم گلو هم محکوم هم ...
۰
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
تیم های ایرانی زمان رئیس فدارسیون با پرونده خراب ویلموتس که برای همه مردم ایران جای تعجب هست که کسی که پرونده سنگین ویلموتس تو کارنامه داره چطور دوباره رئیس فدراسیون شده ایا فساد سنگین پشت فوتبال هست
چرا تیم دوم اسیا راحت از تاجیکستان و افغانستان گل میخوره؟
چرا بهترین تیم باشگاهی شده مالدیو اسیا
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یزدان
۲۰:۲۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
جشن چی بگیرن جشن آبروریزی جشن ۷ تایها بگیرن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
بزارید سال دیگه با 8_۱ -جشن بگیرید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
برای هفتایی شدن جشن می گرفتند حیف پول
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
۸۰ سال هر چی چهل سال جشن گرفتی چل سال به باد دادی
۱
۲
پاسخ دادن
