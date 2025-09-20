باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد امیر عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره انتقادهایی که از وزارت جهاد کشاورزی می‌شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته رضایت کشاورزان را به‌دست آورد و تولید را بالا ببرد همچنین ملزومات کشاورزان که باید وارد می‌شد، به‌درستی وارد نشد علی‌رغم اینکه ارز اختصاص داده شده بود.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس اظهار کرد: اکنون بسیاری از انبارهای استراتژیک کشاورزی با کمبود مواجه هستند درحالی‌که وزیر ادعا می‌کند که ما شرایط خوبی داریم، اما براساس ارتباطاتی که با استان‌های مختلف گرفته‌ایم، اوضاع به این شکل نیست.

این نماینده مجلس بیان کرد: وارداتی که باید انجام می‌شد مانند برنج، گندم، جو و ذرت به مقدار کافی وارد کشور نشده‌ و در این زمینه ضعف داریم که باید برطرف شود و دلیل اصلی این مسئله، بی‌مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی است یعنی ارز را گرفتند، اما کالا را به‌درستی وارد نکردند و در بسیاری از استان‌ها با کمبود مواجه هستیم و کشاورزان بابت نهاده‌هایی مثل کود خیلی ناراحت هستند.

امیر تصریح کرد: بحث آب مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما با توجه به شرایط خشکسالی، می‌شد یک الگوی کشت متفاوت تعریف کرد و کشاورزی را به حال خود رها نکنند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: دولت می‌توانست برای محصولاتی که آب‌بر نیستند یک تمهیداتی را در نظر بگیرد و ضمانت خرید ایجاد کند و به ترویج کشاورزی بپردازد که امنیت غذایی کشور تامین شود و آن را مدیریت کند، اما اینکه همه‌چیز طبق روال قبلی باشد درحالی‌که شرایط جغرافیایی و وضعیت آب باید مدیریت می‌شد و یک فکر جدید برای آن باید صورت می‌گرفت و وزارت جهاد کشاورزی باید یک جراحی انجام می‌داد، اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و همه‌چیز به همان شکل روتین گذشته مشابه زمانی که بارش باران و منابع آبی خوب بود ادامه یافت.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس بیان کرد: اکنون فقط برای برنج و گندم در برخی جاها ضمانت خرید وجود دارد، اما می‌شد ذائقه کشاورز را عوض کرد و از بعضی واردات بکاهند و به تولید داخل اهتمام بورزند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در مدیریت امنیت غذایی کشور نسبت به وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت غلط آن سوال داریم و الان هم استیضاح وزیر کلید خورده است و اگر نتواند نمایندگان را قانع کند، باید این جایگاه را به مدیری بسپارد که بتواند در آینده‌ای نزدیک با توجه به شرایط حساس کشور، کشاورزی را به‌درستی مدیریت کند.

امیر درباره اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس نسبت به اقدامات این کمیسیون درخصوص وزارت جهاد کشاورزی گفت: جلسات متعددی با وزیر برگزار شده و بنابر اصلاح است، اما تاکنون اقدام عملی که راضی‌کننده باشد را ندیدیم.