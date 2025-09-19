باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی جمعه عصر در نشست با مدیران فرهنگی استان اردبیل اظهار کرد: پیشرفتهایی در اجرای پروژه تالار شهر صورت گرفته و در تامین اعتبارات وزارتخانه نیز در کنار استان خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهمنامه این وزارتخانه با سازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکلات بیمهای هنرمندان افزود: تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق سازمان امور استخدامی پیگیری میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اجرای قانون واحد در سراسر کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: مجوزهای قانونی صادره از سوی وزارتخانه باید اجرایی شود.
منبع:ایرنا