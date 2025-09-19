مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ طرفین در این مکالمه آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع اسنپ‌بک و قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد کرد و تأکید نمود که همکاری ایران با آژانس کاملاً فنی و در چارچوب مقررات بین‌المللی است.

عراقچی همچنین خاطرنشان ساخت که ایران به عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر، همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده است و هرگونه اقدام سیاسی و فشار غیرمنصفانه را که می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود، نمی‌پذیرد.

 

