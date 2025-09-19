باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی در دیدار فینال پیام احمدی فرنگی کار جوان و آینده دار وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان که با کشتی‌های خوب به دیدار فینال رسیده بود در عین شایستگی برای کسب مدال طلا با نتیجه ۹ بر ۷ برابر لولویا واختانگ از گرجستان شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان ۴ دوره جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت.