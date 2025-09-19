باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره ۲ محموله چوب جنگلی قاچاق به وزن سه تُن را در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

محمد امین‌پور اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی این ۲ محموله چوب را که بر روی سه دستگاه خودرو سبک حمل می‌شد، در محورهای مواصلاتی این شهرستان توقیف کردند.

وی اضافه کرد: این سه تن چوب قاچاق از نوع جنگلی و غیرجنگلی در شهر سقز بارگیری شده بود و متخلفان قصد داشتند از طریق جاده‌های مواصلاتی بوکان به سایر شهرها منتقل کنند.

منبع: ایرنا