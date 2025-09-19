باشگاه خبرنگاران جوان - در جنگ ۱۲ روزه، جنگی که در آن افسانه شکست ناپذیری سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا و اسرائیل فروریخت، آمریکا بیش از یک چهارم ذخایر سامانه دفاع موشکی تاد خود را از دست داد.