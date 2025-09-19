باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نابودی افسانه تاد با موشک‌های ایرانی + فیلم

آمریکا در جنگ ۱۲ روزه بیش از یک چهارم ذخایر سامانه دفاع موشکی تاد خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جنگ ۱۲ روزه، جنگی که در آن افسانه شکست ناپذیری سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا و اسرائیل فروریخت، آمریکا بیش از یک چهارم ذخایر سامانه دفاع موشکی تاد خود را از دست داد.

اعتراف بی‌بی‌سی: قدرت موشکی ایران باعث درخواست آتش بس اسرائیل شد + فیلم

پیامد‌های گزارش‌نشده حملات موشکی ایران در «جنگ ۱۲‌روزه» + فیلم

کاهش ذخایر موشک‌های تاد بعد از حمله ایران + فیلم

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مردم نون ندارن بخورن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
امریکا و انگلیس .فرانسه و المان فرقه غاصب و ضاله و تروریستی و نازی و نزاد پرست را لولوخوره
به جان عربها و مردم غرب اسیا انداختند
الحمدالله که در حال نابودی ایند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
در این دنیای جنگل فقط بمب اتم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
داد ماد ول کنید برد موشکها باید خاک آمریکا برسد این بار غلطی کردند خود کاخ سفید را بزیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بله بله دریافت شد
داریم درست میکنیم دو تا سه متر مونده برسه به آمریکا
خودشو ناراحت نکن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
حیف ای کاش ایران میزد تمومش میکرد و اسرائیل رو از روی زمین محو میکرد.
