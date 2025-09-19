رٸیس مرکز فوریت های پزشکی رامهرمز اظهار داشت: براثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر به صورت شاخ به شاخ منجر به مصدومیت دو راکب موتورسیلکت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کورش امیری نسب رٸیس مرکز فوریت های پزشکی رامهرمز گفت: در یک حادثه دیگر، براثر برخورد سواری با تیر چراغ برق در بلوار خلیج فارس منجر به فوت جوانی 20ساله به نام رضا فتاحی نژاد و مصدومیت جوانی بنام ابوالفضل سرکهکی ۲۰ساله گردید.

کوروش امیری نسب گفت: یک مورد تصادف موتورسیکلت با خودرو سواری در جاده سور خانمی رُخ داده که منجر به فوت جواتی 30ساله به نام سینا کلاه کج گردید.

وی اظهار داشت: مصدومان این حوادث پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین اورژانس 115 به وسیله دستگاه های آمبولانس‌ فوریت‌های پزشکی به بیمارستان مادر منتقل شدند.

