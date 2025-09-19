درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل

همزمان با افشای اختلافات در کابینه اسرائیل، و نتانیاهو، بن گویر، را به درز اطلاعات محرمانه متهم کرده و درگیری لفظی میان‌ها درگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه صهیونیستی «کان» فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم تروریستی را به درز اطلاعات از جلسات کابینه در مورد بازدید صلیب سرخ از زندان‌ها متهم کرده است.

نتانیاهو گفت: «قبل و در حین جلسه کابینه، در شبکه «۷»، روزنامه «اسرائیل هیوم» و سایت‌های دیگر، گزارش‌هایی دیدم در مورد اینکه چه کسی موافق و چه کسی مخالف تصمیم بازدید صلیب سرخ از زندان‌هاست. من این‌گونه رفتار نمی‌کنم. این موضوع در دستور کار نیست. تصمیمات را در یک مکان دیگر خواهم گرفت.»

این شبکه افزود که بن گویر تلاش کرد پاسخ دهد و گفت: «شما از گزارش‌ها با من صحبت می‌کنید. شما تمام هفته علیه ارتش گزارش می‌دهید و ارتش هم علیه شما گزارش می‌دهد.»

این درگیری بین نتانیاهو و بن گویر در بحبوحه اختلافات فزاینده در داخل کابینه رژیم تروریستی اسرائیل در مورد نحوه مدیریت پرونده اسرای فلسطینی و شرایط بازداشت آنها، به ویژه پس از افزایش درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای اجازه بازدید صلیب سرخ از زندان‌ها، رخ می‌دهد.

رسانه‌های صهیونیستی اشاره کردند که این تنش‌ها نشان‌دهنده اختلافات شدید در داخل کابینه فعلی، به ویژه بین نتانیاهو و بن گویر در مورد مسائل امنیتی و سیاست‌های مربوط به اسرا است.

منبع: المیادین

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، ایتمار بن غفیر ، کابینه اسرائیل
خبرهای مرتبط
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
اسپانیا کاردار اسرائیل را احضار کرد
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دعوای زرگری.
خدا رحم کنه.اون دفعه ترامپ و نتانیاهو دعواکردن ایران رو هدف قرار دادن.ایندفعه نوبت کجاست؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۹:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مصداق واقعی انسان نماهایی از جنس حیوانات درنده که متاسفانه انگلهایی همچون انگل ستان و آمریکا شیطان بزرگ و آلمان نازی و فرانسه مهد تمدن غارت و استعمارگری و غرب وحشی آنها را حمایت میکنند ولی در تاریخ فراعنه و خون خواران زیادی بودن که به درک واصل شدند و اثری از آنها نیست. این سرنوشت دور نیست.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
در اصل جنگ بین بی بی نتیابوی لهستانی و
بن گویر عراقی
دو تا کمتر از خیوان ..دو تا ادم خور .کودک کش و بهش می بالند
عرق ملی ندارند .تمام فشل ها از سراسر کشورها
برای اشغال سرزمین های فلیسطینی امدند .و جنایت میکنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۰۷:۰۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
جنگ زرگري راه انداختند همه شان سروته يك كرباسند بن گوير وبزالل با اين لفاظي ها مي خواهند نشان بدهند كه در اينده جايگزين نتانياهو بشوند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
معلومه همدیگر را تحمل نکنند
چونکه خیلی شبیه بهم هستند
پست فطرت .بیشعور .منفور و کودک کش که بهش افتخار میکنند
دو تا شیطان رجیم از هزاران شیطان صفت در سرزمین های اشغالی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
درگیری آنها مثل حیوانات است برسر طعمه دعوا میکنند بعداز تمام شدن طعمه بغل هم میخوابند
۰
۶
پاسخ دادن
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
آخرین اخبار
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به تهدید القاعده
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
چهار کشته در سقوط بالگرد نظامی در ایالت واشنگتن
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم