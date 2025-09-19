درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه صهیونیستی «کان» فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم تروریستی را به درز اطلاعات از جلسات کابینه در مورد بازدید صلیب سرخ از زندان‌ها متهم کرده است.

نتانیاهو گفت: «قبل و در حین جلسه کابینه، در شبکه «۷»، روزنامه «اسرائیل هیوم» و سایت‌های دیگر، گزارش‌هایی دیدم در مورد اینکه چه کسی موافق و چه کسی مخالف تصمیم بازدید صلیب سرخ از زندان‌هاست. من این‌گونه رفتار نمی‌کنم. این موضوع در دستور کار نیست. تصمیمات را در یک مکان دیگر خواهم گرفت.»

این شبکه افزود که بن گویر تلاش کرد پاسخ دهد و گفت: «شما از گزارش‌ها با من صحبت می‌کنید. شما تمام هفته علیه ارتش گزارش می‌دهید و ارتش هم علیه شما گزارش می‌دهد.»

این درگیری بین نتانیاهو و بن گویر در بحبوحه اختلافات فزاینده در داخل کابینه رژیم تروریستی اسرائیل در مورد نحوه مدیریت پرونده اسرای فلسطینی و شرایط بازداشت آنها، به ویژه پس از افزایش درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای اجازه بازدید صلیب سرخ از زندان‌ها، رخ می‌دهد.

رسانه‌های صهیونیستی اشاره کردند که این تنش‌ها نشان‌دهنده اختلافات شدید در داخل کابینه فعلی، به ویژه بین نتانیاهو و بن گویر در مورد مسائل امنیتی و سیاست‌های مربوط به اسرا است.

منبع: المیادین