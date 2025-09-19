باشگاه خبرنگاران جوان- مجید اخوان عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جایگاه ویژه این شهر بیان کرد: قم بهعنوان شهر اهلبیت علیهمالسلام از منزلت بسیار والایی برخوردار است. اینکه کسی بتواند خدمتی به زائران و مجاوران کریمه اهلبیت علیهاالسلام ارائه کند، قطعاً یک افتخار، توفیق و لطف الهی است. خدا را شکر که در ادوار مختلف شورا، این سعادت نصیب ما شد تا در جهت توسعه و رشد قم و تأمین زیرساختهای آن به سهم خود قدمی برداریم.
وی با بیان اینکه قم هنوز تا جایگاه واقعی خود بهعنوان جهانشهر شیعه فاصله دارد، افزود: آنچه در شأن حضرت معصومه سلاماللهعلیهاست بسیار بالاتر از وضعیت کنونی است. ما در حوزههای مختلف زیرساختی ازجمله ترافیکی، تفریحی، خدماتی و رفاهی با شرایط مطلوب فاصله داریم. امیدواریم خداوند کمک کند تا قم را به جایگاهی که مقام معظم رهبری فرمودند ـ خدمت به قم خدمت به آبروی جمهوری اسلامی است برسانیم.
اخوان تصریح کرد: مدیریت شهری در ایام مختلف، از نوروز گرفته تا شبهای تاسوعا و عاشورا، ایام رحلت حضرت امام خمینی(ره)، نیمهشعبان، ولادتها و شهادتها نقش اصلی را در ایجاد رفاه و آسایش زائران بر عهده دارد. شهرداری باید شرایطی فراهم کند تا مردمی که به عشق اهلبیت به قم میآیند، همراه با معنویت، خاطرهای خوش از این شهر داشته باشند.
عضو شورای شهر قم ادامه داد: در دو محور معنوی ـ حرم حضرت معصومه سلاماللهعلیها و مسجد مقدس جمکران ـ مدیریت شهری در سالهای اخیر توانسته در حد امکانات خود خدمات شایستهای ارائه دهد. البته این امر نیازمند توجه و حمایت ملی و فراملی است و دولت باید در تأمین زیرساختها کمک کند تا بتوانیم میزبانی شایستهای از زائران داشته باشیم.
اخوان با تأکید بر نقش بیبدیل حضرت معصومه(س) در هویت شهر قم گفت: اهمیت و برند قم در واقع به برکت وجود حضرت معصومه سلاماللهعلیهاست و ایشان نماد قم به شمار میآیند. بهتبع آن، حوزههای علمیه نیز با تولید معارف اسلامی همچون نگینی در میان دوستداران اهلبیت میدرخشند و این جایگاه مسئولیت فرهنگی و اجتماعی ما را دوچندان میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قم باید در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و دینی الگویی متناسب با فرهنگ اهلبیت و معارف اسلامی ارائه کند. در موضوعاتی چون عفاف و حجاب و دیگر مسائل فرهنگی، باید مدلی تعریف شود که رضایت اهلبیت و حضرت معصومه سلاماللهعلیها در نمودهای اجتماعی و رویدادهای شهری مشهود باشد.
منبع:شهرداری قم