رقابت ۸۰۰ شناگر در ششمین دوره مسابقات مسافت بلند جام آزادی (جشن پایان تابستان) در استخر قهرمانی آزادی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی جشن پایان فصل تابستان ۱۴۰۴، با حضور هشتصد شناگر در قالب ۸۵ تیم از سراسر کشور در سه رده سنی ۱۳-۱۴، ۱۵-۱۷ و بالای ۱۸ سال که از ۲۵ شهریورماه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود، پس از چهار روز رقابت، امشب به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات سه رکورد ملی شکسته شد. امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال با زمان ۱ دقیقه و ۲ ثانیه ۱۲ صدم ثانیه پس از ۱۵ سال رکورد محمد علیرضایی را هشتاد و شش صدم ثانیه بهبود بخشید و رکورددار جدید این ماده شد.

همچنین در ماده ۴۰۰ متر آزاد رده سنی بالای ۱۸ سال محمد قاسمی با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه در اختیار خودش بود، ارتقا داد.

در ماده ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی، در رده سنی بالای ۱۸ سال، تیم منتخب ملی‌پوشان با ترکیب محمدقاسمی، دانیال جهانگیری، محمد مهدی غلامی و علی رشیدپور با زمان ۷ دقیقه ۳۹ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه رکورد ملی را شکستند.

پیش از این رکورد ملی در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض با زمان ۷ دقیقه ۴۳ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه ثبت شده بود.

در پایان و در مجموع تیمی در رده سنی ۱۳-۱۴ سال، مرکز تخصصی شنا نور تهران ۱۲۱ امتیاز، اریس اصفهان ۱۱۹ امتیاز و استخر شهید هاشمی‌نژاد مشهد ۱۱۷ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی ۱۵-۱۷ سال، سرزمین شنا شیراز با ۱۸۰ امتیاز، استخر هاشمی‌نژاد مشهد ۱۳۷ و پایگاه قهرمانی آزادی تهران ۱۳۶ امتیاز به عناوین اول تا سوم رسیدند.

در رده سنی بالای ۱۸ سال، استخر هاشمی نژاد مشهد ۱۸۲، باشگاه اریس اصفهان ۱۲۶ امتیاز و استخر ۹ دی تهران ۱۱۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.