رقابت ۸۰۰ شناگر در ششمین دوره مسابقات مسافت بلند جام آزادی (جشن پایان تابستان) در استخر قهرمانی آزادی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی جشن پایان فصل تابستان ۱۴۰۴، با حضور هشتصد شناگر در قالب ۸۵ تیم از سراسر کشور در سه رده سنی ۱۳-۱۴، ۱۵-۱۷ و بالای ۱۸ سال که از ۲۵ شهریورماه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود، پس از چهار روز رقابت، امشب به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات سه رکورد ملی شکسته شد. امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال با زمان ۱ دقیقه و ۲ ثانیه ۱۲ صدم ثانیه پس از ۱۵ سال رکورد محمد علیرضایی را هشتاد و شش صدم ثانیه بهبود بخشید و رکورددار جدید این ماده شد.

همچنین در ماده ۴۰۰ متر آزاد رده سنی بالای ۱۸ سال محمد قاسمی با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه در اختیار خودش بود، ارتقا داد.

در ماده ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی، در رده سنی بالای ۱۸ سال، تیم منتخب ملی‌پوشان با ترکیب محمدقاسمی، دانیال جهانگیری، محمد مهدی غلامی و علی رشیدپور با زمان ۷ دقیقه ۳۹ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه رکورد ملی را شکستند.

پیش از این رکورد ملی در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض با زمان ۷ دقیقه ۴۳ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه ثبت شده بود.

در پایان و در مجموع تیمی در رده سنی ۱۳-۱۴ سال، مرکز تخصصی شنا نور تهران ۱۲۱ امتیاز، اریس اصفهان ۱۱۹ امتیاز و استخر شهید هاشمی‌نژاد مشهد ۱۱۷ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی ۱۵-۱۷ سال، سرزمین شنا شیراز با ۱۸۰ امتیاز، استخر هاشمی‌نژاد مشهد ۱۳۷ و پایگاه قهرمانی آزادی تهران ۱۳۶ امتیاز به عناوین اول تا سوم رسیدند.

در رده سنی بالای ۱۸ سال، استخر هاشمی نژاد مشهد ۱۸۲، باشگاه اریس اصفهان ۱۲۶ امتیاز و استخر ۹ دی تهران ۱۱۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

برچسب ها: فدراسیون شنا ، شناگر
خبرهای مرتبط
نشست مشترک فدراسیون نجات غریق با وزارت کشور برگزار شد
سامیار عبدلی چهارمین شناگر برتر آسیا در جهان شد
رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو: جامعه ورزش به ایران ادای دین کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
آخرین اخبار
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد
دانیال سهرابی به شانس مجدد راه یافت
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
مهمدی در نخستین مبارزه به پیروزی رسید
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
تیکه سنگین بازیکن پیشین پرسپولیس به مدیران ورزش کشور
عارف آقاسی عذر خواهی کرد
تصمیم جنجالی سپاهان برای دیدار مقابل تراکتور
تمجید فدراسیون جهانی اسکیت از مدال آوری ملی پوش ایران در مسابقات جهانی
مجلس پرسپولیسی‌ها را خواست
خانزاده: تیم ایران از فشار مرحله مقدماتی خارج شد/ عذرخواهی می‌کنم که بازی‌ها با استرس زیاد بود
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
برترین‌های مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور معرفی شدند
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
کنعانی‌زادگان: تیم ما خوب و یکدل است
ثبت نام برای خرید بلیت‌های المپیک آغاز شد
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
عذرخواهی مدیرکل ورزش و جوانان فارس و تأکید بر برخورد قانونی با مقصران حادثه ورزشگاه پارس
مسابقات تنیس روی میز فیدر ترکیه؛ مدال برنز دختر ایرانی قطعی شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین فری استایل
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد