پس از لغو روادید رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین توسط آمریکا، او به صورت مجازی در نشست هفته آینده سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه دولت آمریکا روادید «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در ابتدای شهریورماه لغو کرد، مجمع عمومی سازمان ملل به این مقام فلسطینی اجازه خواهد داد تا در نشست سالانه رهبران جهان به صورت ویدئویی سخنرانی کند.

نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران بین‌المللی هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود و انتظار می‌رود چندین کشور از جمله انگلیس، فرانسه و کانادا در آن فلسطین را به رسمیت بشناسند. محمود عباس امیدوار بود بتواند در این نشست که برای آینده فلسطین مهم محسوب می‌شود، شرکت کند. 

آمریکا با تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی به شدت مخالفت کرده و وزرات خارجه دولت ترامپ اوایل شهریور ماه اعلام کرد که روادید عده‌ای از مقامات سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو یا از صدور آن جلوگیری کرده است.

این تصمیم دولت ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای رو‌به‌رو شده و سازمان ملل متحد آن را نقض توافق کشور میزبان خوانده است.

منبع: العربیه

برچسب ها: مجمع عمومی ، سازمان ملل ، محمود عباس
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
استارمر با محمود عباس دیدار خواهد کرد
اردوغان از آمریکا خواست منع صدور ویزا برای فلسطینی‌ها را لغو کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
انشالله داستان غم انگیز محمود عباس
سر سپرده و مطیع عوامل امریکا و اروپا و صهیونیست
درس عبرتی برای تمام کشورهای عربی و اسلامی
بویژه دولتمندان ما شود
این عاقبت دولتمندانی است که مقاومت نکردند در مقابل کشورهای استعماری و استکباری
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آنهم دست آمریکاست ارتباط را قطع میکند خیلی سخت نیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا نقض میکند بژنو تشکیل بدهید چرا سازمان ملل دراونوردنیا باشد جایی باشد به اکثر کشورها نزدیگ باشد
۰
۲
پاسخ دادن
