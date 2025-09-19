پس از لغو روادید رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین توسط آمریکا، او به صورت مجازی در نشست هفته آینده سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه دولت آمریکا روادید «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در ابتدای شهریورماه لغو کرد، مجمع عمومی سازمان ملل به این مقام فلسطینی اجازه خواهد داد تا در نشست سالانه رهبران جهان به صورت ویدئویی سخنرانی کند.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران بینالمللی هفته آینده در نیویورک برگزار میشود و انتظار میرود چندین کشور از جمله انگلیس، فرانسه و کانادا در آن فلسطین را به رسمیت بشناسند. محمود عباس امیدوار بود بتواند در این نشست که برای آینده فلسطین مهم محسوب میشود، شرکت کند.
آمریکا با تلاشها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی به شدت مخالفت کرده و وزرات خارجه دولت ترامپ اوایل شهریور ماه اعلام کرد که روادید عدهای از مقامات سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو یا از صدور آن جلوگیری کرده است.
این تصمیم دولت ترامپ با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و سازمان ملل متحد آن را نقض توافق کشور میزبان خوانده است.
منبع: العربیه