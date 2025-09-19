باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد که کل منطقه با یک پیچ تاریخی سیاسی استثنایی و خطرناک روبه‌رو است. او افزود که رژیم غاصب صهیونیستی، رژیمی توسعه‌طلب است که هدف آن تبدیل شدن به بخشی از غرب، ابزاری برای آمریکا و یک مترسک برای منطقه است.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه گفت: این رژیم توسعه‌طلب می‌خواهد مانع استقلال منطقه و انتخاب‌های مردم آن شود تا منطقه به یک وابسته به پروژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب تبدیل شود. وی هشدار داد که برای هر کس که این مترسک را نپذیرد و سرپیچی کند، چماق کشتار و نسل‌کشی آماده است.

اسرائیل: یک موجودیت استعماری و ابزار آمریکا

شیخ نعیم قاسم، رژیم تروریستی اسرائیل را یک موجودیت استعماری، آمریکایی و غربی خواند که می‌خواهد بر منطقه تسلط یابد و انتخاب‌های آن را از بین ببرد. او تاکید کرد که این رژیم با پشتیبانی کامل دولت آمریکا، به اوج جنایت، توحش و بی‌اعتنایی به هرگونه قانون انسانی، حقوقی یا بین‌المللی رسیده است.

ناکامی استراتژی‌های آمریکا و اسرائیل

دبیرکل حزب الله اظهار داشت که جنگ نرم، تحریم‌ها، توافقات مادرید و توافقات ابراهیم، هیچ کدام نتوانستند به دستاورد‌های سریعی که آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به دنبال آن بودند، برسند. او افزود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی به صراحت اعلام کرده که به دنبال « اسرائیل بزرگ»، تغییر نقشه خاورمیانه، پایان دادن به مقاومت در کل منطقه، نسل‌کشی و نابودی حماس و بیرون راندن مردم فلسطین از غزه به عنوان گام اول و سپس اشغال کرانه باختری است.

پیامد‌های حمله به قطر و پروژه اسرائیل بزرگ

او تاکید کرد که حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر باید پیامی برای این کشور و سایر کشور‌ها باشد و گفت که «آنچه قبل از این حمله بود، با آنچه بعد از آن است، متفاوت است.»

شیخ نعیم قاسم افزود: «پس از این حمله، همه چیز آشکار شد و پروژه توسعه‌طلبانه اسرائیل اجتناب‌ناپذیر گشت. پس از قطر، هدف‌گیری شامل مقاومت، حکومت‌ها، مردم و هر مانع جغرافیایی و سیاسی در برابر اسرائیل بزرگ خواهد بود.

او هدف نهایی این پروژه را فلسطین، لبنان، مصر، اردن، عراق، سوریه، عربستان سعودی، یمن و ایران دانست و گفت که اینها تنها گام‌های مرحله‌ای هستند و پس از آن نوبت ترکیه و سایر بخش‌های منطقه خواهد بود تا اسرائیل به اسرائیل بزرگ تبدیل شود.

دعوت به اتحاد در برابر دشمن مشترک

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که همه، اعم از کشورها، حکومت‌ها، مردم و مقاومت، باید با خطر رژیم تروریستی اسرائیل مقابله کنند و تنها راه این رویارویی، اتحاد در برابر دشمن مشترک است. او تاکید کرد که خطر، رژیم تروریستی اسرائیل است نه مقاومت و خطر آن شامل همه اعراب، مسلمانان، مسیحیان و تمام بشریت است.

او افزود که اقدامات لازم باید برای متوقف کردن دشمن انجام شود، نه کمک به پروژه توسعه‌طلبانه آن. شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که اگر اسرائیل به عنوان دشمن اول و تنها و آمریکا در پشت آن شناخته نشود، هیچ کس در منطقه موفق نخواهد شد.

پیشنهاد به عربستان برای گشایش روابط با مقاومت

شیخ نعیم قاسم از عربستان سعودی خواست تا صفحه‌ای جدید را با مقاومت باز کند، بر اساس اصول مشخصی که شامل موارد زیر است:

گفت‌وگویی که مشکلات را حل کند، به نگرانی‌ها پاسخ دهد و منافع را تامین کند. گفت‌و‌گو با عربستان باید بر این اساس باشد که دشمن، اسرائیل است نه مقاومت. متوقف کردن اختلافات گذشته، حداقل در این مرحله استثنایی، برای مقابله و مهار اسرائیل. تاکید بر اینکه سلاح مقاومت علیه دشمن اسرائیلی است و نه علیه لبنان، عربستان یا هر طرف دیگری در جهان. فشار بر مقاومت به معنای سود خالص برای اسرائیل است و غیاب مقاومت به معنای آن است که نوبت به کشور‌ها خواهد رسید. مقاومت در فلسطین بخشی از این مقاومت است و سد محکمی در برابر توسعه‌طلبی اسرائیل محسوب می‌شود.

لزوم اتحاد داخلی در لبنان

او همچنین با اشاره به اینکه لبنان در نقشه اسرائیل بزرگ قرار دارد، تاکید کرد که نیاز به ساختن مشترک کشور وجود دارد. او به تجربه حزب‌الله در مقابله با دشمن در نبرد اولی الباس، مشارکت در انتخاب رئیس‌جمهور و دولت و همکاری با کسانی که از نظر سیاسی با آن اختلاف دارند، برای قانون‌گذاری و اداره کشور اشاره کرد. دبیرکل حزب الله تاکید کرد که مسیر ملی باید با تفاهماتی حمایت شود که مانع از خدمت به اسرائیل شود.

ثبات مقاومت و دروغگویی آمریکا

شیخ قاسم تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست مقاومت را از بین ببرد و مقاومت با سربلندی باقی خواهد ماند. او افزود که ثبات مبارزان در نهایت به شکست دشمن منجر خواهد شد و تحقیر یک گزینه نیست.

او به نقش آمریکا اشاره کرد و تاکید کرد که واشنگتن به ارتش لبنان تنها به اندازه‌ای سلاح می‌دهد که وضعیت داخلی را مدیریت کند و با لبنان خصمانه رفتار کرده و مانع بازسازی می‌شود، که این بخشی از فشار بر مقاومت و محیط آن است.

دعوت به اقدامات داخلی در لبنان

وی خواستار متحد کردن تلاش‌ها برای بیرون راندن اسرائیل و ساختن لبنان، برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر، اولویت دادن به بازسازی، تسریع در اصلاحات مالی و اقتصادی، مبارزه با فساد و گفت‌وگوی مثبت در مورد استراتژی امنیت ملی شد. وی تاکید کرد که گفت‌و‌گو و تفاهم باید از موضع قدرت صورت گیرد.

او بر پایداری مقاومت در برابر اشغالگر صهیونیستی و آمادگی برای بزرگ‌ترین فداکاری‌ها برای حفظ کرامت لبنان و مردم آن تاکید کرد و افزود که طرفداران مقاومت به سلاح خود پایبند هستند. او یادآور شد که جنگ نسل‌کشی صهیونیستی در غزه با حمایت کامل آمریکا در جریان است و تجاوز امروز شامل همه می‌شود. وی افزود که تجاوز به پنج روستا و شهر در جنوب لبنان، علاوه بر کشتار و تخریب مداوم، رخ داده و دولت مسئول مقابله با این تجاوزات است و می‌تواند این کار را انجام دهد.

نقد مواضع آمریکا و وعده آزادی

شیخ نعیم قاسم گفت که موضع روسای سه‌گانه در تجاوز اخیر به جنوب خوب بوده و نیاز به پیگیری روزانه دارد، با تاکید بر اینکه اولویت توقف تجاوز، مقابله با اسرائیل، بیرون راندن اشغالگر و آغاز بازسازی است.

او تاکید کرد که مقاومت آماده است در کنار ارتش لبنان به وظیفه خود عمل کند اگر تصمیمی برای مقابله با دشمن وجود داشته باشد. او در پایان سخنان خود گفت که آمریکایی‌ها دروغگو هستند و هیچ چیز به ما نخواهند داد. او افزود که آمریکا و اسرائیل به تمام جهان تجاوز می‌کنند، اما ظلم دیر یا زود سقوط خواهد کرد و لبنانی‌ها هرگز برده نخواهند شد، چرا که خداوند آنها را آزاد آفریده است.

منبع: المنار