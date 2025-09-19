دبیرکل حزب‌الله، با تاکید بر اینکه پروژه اسرائیل بزرگ شامل کل منطقه می‌شود، خواستار اتحاد کشور‌ها و گروه‌های منطقه در برابر این تهدید مشترک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد که کل منطقه با یک پیچ تاریخی سیاسی استثنایی و خطرناک روبه‌رو است. او افزود که رژیم غاصب صهیونیستی، رژیمی توسعه‌طلب است که هدف آن تبدیل شدن به بخشی از غرب، ابزاری برای آمریکا و یک مترسک برای منطقه است.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه گفت: این رژیم توسعه‌طلب می‌خواهد مانع استقلال منطقه و انتخاب‌های مردم آن شود تا منطقه به یک وابسته به پروژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب تبدیل شود. وی هشدار داد که برای هر کس که این مترسک را نپذیرد و سرپیچی کند، چماق کشتار و نسل‌کشی آماده است.

اسرائیل: یک موجودیت استعماری و ابزار آمریکا

شیخ نعیم قاسم، رژیم تروریستی اسرائیل را یک موجودیت استعماری، آمریکایی و غربی خواند که می‌خواهد بر منطقه تسلط یابد و انتخاب‌های آن را از بین ببرد. او تاکید کرد که این رژیم با پشتیبانی کامل دولت آمریکا، به اوج جنایت، توحش و بی‌اعتنایی به هرگونه قانون انسانی، حقوقی یا بین‌المللی رسیده است.

ناکامی استراتژی‌های آمریکا و اسرائیل

دبیرکل حزب الله اظهار داشت که جنگ نرم، تحریم‌ها، توافقات مادرید و توافقات ابراهیم، هیچ کدام نتوانستند به دستاورد‌های سریعی که آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به دنبال آن بودند، برسند. او افزود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی به صراحت اعلام کرده که به دنبال « اسرائیل بزرگ»، تغییر نقشه خاورمیانه، پایان دادن به مقاومت در کل منطقه، نسل‌کشی و نابودی حماس و بیرون راندن مردم فلسطین از غزه به عنوان گام اول و سپس اشغال کرانه باختری است.

پیامد‌های حمله به قطر و پروژه اسرائیل بزرگ

او تاکید کرد که حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر باید پیامی برای این کشور و سایر کشور‌ها باشد و گفت که «آنچه قبل از این حمله بود، با آنچه بعد از آن است، متفاوت است.»

شیخ نعیم قاسم افزود: «پس از این حمله، همه چیز آشکار شد و پروژه توسعه‌طلبانه اسرائیل اجتناب‌ناپذیر گشت. پس از قطر، هدف‌گیری شامل مقاومت، حکومت‌ها، مردم و هر مانع جغرافیایی و سیاسی در برابر اسرائیل بزرگ خواهد بود.

 او هدف نهایی این پروژه را فلسطین، لبنان، مصر، اردن، عراق، سوریه، عربستان سعودی، یمن و ایران دانست و گفت که اینها تنها گام‌های مرحله‌ای هستند و پس از آن نوبت ترکیه و سایر بخش‌های منطقه خواهد بود تا اسرائیل به اسرائیل بزرگ تبدیل شود.

دعوت به اتحاد در برابر دشمن مشترک

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که همه، اعم از کشورها، حکومت‌ها، مردم و مقاومت، باید با خطر رژیم تروریستی اسرائیل مقابله کنند و تنها راه این رویارویی، اتحاد در برابر دشمن مشترک است. او تاکید کرد که خطر، رژیم تروریستی اسرائیل است نه مقاومت و خطر آن شامل همه اعراب، مسلمانان، مسیحیان و تمام بشریت است.

او افزود که اقدامات لازم باید برای متوقف کردن دشمن انجام شود، نه کمک به پروژه توسعه‌طلبانه آن. شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که اگر اسرائیل به عنوان دشمن اول و تنها و آمریکا در پشت آن شناخته نشود، هیچ کس در منطقه موفق نخواهد شد.

پیشنهاد به عربستان برای گشایش روابط با مقاومت

شیخ نعیم قاسم از عربستان سعودی خواست تا صفحه‌ای جدید را با مقاومت باز کند، بر اساس اصول مشخصی که شامل موارد زیر است:

گفت‌وگویی که مشکلات را حل کند، به نگرانی‌ها پاسخ دهد و منافع را تامین کند. گفت‌و‌گو با عربستان باید بر این اساس باشد که دشمن، اسرائیل است نه مقاومت. متوقف کردن اختلافات گذشته، حداقل در این مرحله استثنایی، برای مقابله و مهار اسرائیل. تاکید بر اینکه سلاح مقاومت علیه دشمن اسرائیلی است و نه علیه لبنان، عربستان یا هر طرف دیگری در جهان. فشار بر مقاومت به معنای سود خالص برای اسرائیل است و غیاب مقاومت به معنای آن است که نوبت به کشور‌ها خواهد رسید. مقاومت در فلسطین بخشی از این مقاومت است و سد محکمی در برابر توسعه‌طلبی اسرائیل محسوب می‌شود.

لزوم اتحاد داخلی در لبنان

او همچنین با اشاره به اینکه لبنان در نقشه اسرائیل بزرگ قرار دارد، تاکید کرد که نیاز به ساختن مشترک کشور وجود دارد. او به تجربه حزب‌الله در مقابله با دشمن در نبرد اولی الباس، مشارکت در انتخاب رئیس‌جمهور و دولت و همکاری با کسانی که از نظر سیاسی با آن اختلاف دارند، برای قانون‌گذاری و اداره کشور اشاره کرد. دبیرکل حزب الله تاکید کرد که مسیر ملی باید با تفاهماتی حمایت شود که مانع از خدمت به اسرائیل شود.

ثبات مقاومت و دروغگویی آمریکا

شیخ قاسم تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست مقاومت را از بین ببرد و مقاومت با سربلندی باقی خواهد ماند. او افزود که ثبات مبارزان در نهایت به شکست دشمن منجر خواهد شد و تحقیر یک گزینه نیست.

 او به نقش آمریکا اشاره کرد و تاکید کرد که واشنگتن به ارتش لبنان تنها به اندازه‌ای سلاح می‌دهد که وضعیت داخلی را مدیریت کند و با لبنان خصمانه رفتار کرده و مانع بازسازی می‌شود، که این بخشی از فشار بر مقاومت و محیط آن است.

دعوت به اقدامات داخلی در لبنان

وی خواستار متحد کردن تلاش‌ها برای بیرون راندن اسرائیل و ساختن لبنان، برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر، اولویت دادن به بازسازی، تسریع در اصلاحات مالی و اقتصادی، مبارزه با فساد و گفت‌وگوی مثبت در مورد استراتژی امنیت ملی شد. وی تاکید کرد که گفت‌و‌گو و تفاهم باید از موضع قدرت صورت گیرد.

او بر پایداری مقاومت در برابر اشغالگر صهیونیستی و آمادگی برای بزرگ‌ترین فداکاری‌ها برای حفظ کرامت لبنان و مردم آن تاکید کرد و افزود که طرفداران مقاومت به سلاح خود پایبند هستند. او یادآور شد که جنگ نسل‌کشی صهیونیستی در غزه با حمایت کامل آمریکا در جریان است و تجاوز امروز شامل همه می‌شود. وی افزود که تجاوز به پنج روستا و شهر در جنوب لبنان، علاوه بر کشتار و تخریب مداوم، رخ داده و دولت مسئول مقابله با این تجاوزات است و می‌تواند این کار را انجام دهد.

نقد مواضع آمریکا و وعده آزادی

شیخ نعیم قاسم گفت که موضع روسای سه‌گانه در تجاوز اخیر به جنوب خوب بوده و نیاز به پیگیری روزانه دارد، با تاکید بر اینکه اولویت توقف تجاوز، مقابله با اسرائیل، بیرون راندن اشغالگر و آغاز بازسازی است.

او تاکید کرد که مقاومت آماده است در کنار ارتش لبنان به وظیفه خود عمل کند اگر تصمیمی برای مقابله با دشمن وجود داشته باشد. او در پایان سخنان خود گفت که آمریکایی‌ها دروغگو هستند و هیچ چیز به ما نخواهند داد. او افزود که آمریکا و اسرائیل به تمام جهان تجاوز می‌کنند، اما ظلم دیر یا زود سقوط خواهد کرد و لبنانی‌ها هرگز برده نخواهند شد، چرا که خداوند آنها را آزاد آفریده است.

منبع: المنار

برچسب ها: دبیرکل حزب الله ، شیخ نعیم قاسم
خبرهای مرتبط
نعیم قاسم: حمایت ایران از فلسطین از مهم‌ترین شاخص‌های وحدت اسلامی است
شیخ نعیم قاسم: امنیت اشغالگران ظرف یک ساعت فرو خواهد ریخت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
باید چرند و یاوه گویی .کودک کش .جانی .شیاد و شارلاتان
بی بی نتیابو برای همه سران عرب و اسلامی کافی باشه
که اعتراف به اسقاطیل بزرگ کرد و
گفت .ماموریت الهی بهش داده شده
یک رژیم نازی .تروریستی و اپارتاید و نسل کش و جنایتکار جنگی است که باید سران تیرباران و مابقی به کشور متبوع شون برگردند
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کدام کشورها منظورتان کشورهای عربی که ناظر مرگ کودکان و زنان عرب هستند .خودت میدانی اتحاد عرب بی معنی است اینها فقط با کسی که از او می‌ترسند متحد می شوند و دین و آبرو هم برایشان معنی ندارد حتی ملت‌های کشورهای عربی کوچکترین راهپیمایی برای حمایت از مردم مظلوم عرب غزه نکردند بر خلاف تمام ملت‌های غیر مسلمان جهان .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ظلم پایدار نیست
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
حمله بقطر عربها را از خواب بیدار کرد خدا بکند باز بخواب مروند
۷
۷
پاسخ دادن
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
آخرین اخبار
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است
دیدار زلنسکی و ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به تهدید القاعده
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
چهار کشته در سقوط بالگرد نظامی در ایالت واشنگتن
حمله سایبری منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شد 
الجولانی: سوریه به امضای توافق با اسرائیل تحت میانجی‌گری آمریکا نزدیک است
واکنش به فشار سیاسی ترامپ؛ دادستان فدرال آمریکا استعفا کرد
لهستان پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر کامچاتکا را لرزاند
وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در واشنگتن برافراشت
هاکبی: آمریکا با کشور‌های خلیج فارس درباره اداره غزه پساجنگ گفت‌و‌گو کرده است
ونزوئلا: آمریکا جنگ اعلام‌نشده را آغاز کرده است
ترامپ: دموکرات‌ها می‌خواهند کشور را تعطیل کنند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم