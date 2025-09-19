باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سلام نظامی و دور افتخار کشتی گیران قهرمان با پرچم ایران + فیلم

میرزاده و فرخی قهرمانی خود در مسابقات کشتی را با ادای احترام به پرچم کشور جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرزازاده و فرخی دو کشتی گیر ملی پوش کشور پس از قهرمانی در مسابقات جهانی کشتی فرنگی با سلام نظامی و تعظیم به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران کسل مدال طلای خود را جشن گرفتند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ای درد وبلاتون تو سر فوتبالیستها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
متشکریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
پیروز و موفق باشید
Iran (Islamic Republic of)
پناهنده
۰۷:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
عاشقتونمم
Iran (Islamic Republic of)
ایراندوست
۰۷:۲۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
درود خدا بر شما شیرمردان ایران. این احترام به پرچمی که مزین به نام الله است قطعا نشانه وفاداری شما به جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف این سرزمین ماندگار پدران و نیاکان است.
آرزوی سلامتی و پیروزی و سربلندی شما را در همه عرصه های زندگی از خداوند منان خواهانیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
احسنت
