نخست‌وزیر هند از پذیرش تعرفه‌های سنگین آمریکا بر واردات هندی خودداری و تاکید کرد که هرگونه توافق تجاری با ارائه امتیاز از سوی واشنگتن ممکن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، با تکیه بر قدرت و نفوذ بین‌المللی این کشور از تسلیم شدن در برابر فشار‌های آمریکا در مورد تعرفه‌های سنگین بر واردات این کشور خودداری کرد و به جای جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای کسب امتیاز، موضعی قاطع اتخاذ کرد.

یک تماس تلفنی بین مودی و ترامپ، پس از از سرگیری مذاکرات تجاری، این موضع قاطع را تأیید کرد. مودی با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از رئیس‌جمهور آمریکا تشکر کرد و بر تعهد خود به مشارکت هند و آمریکا و حمایت از «ابتکارات ترامپ برای راه‌حل مسالمت‌آمیز مناقشه در اوکراین» تأکید کرد.

مودی به تعرفه‌های تنبیهی ۲۵ درصدی که واشنگتن در ماه ژوئیه وضع کرده بود، اعتراض کرد. این تعرفه‌ها بعدا به ۵۰ درصد برای برخی محصولات مانند جواهرات، میگو و پوشاک افزایش یافت، با وجود اینکه احتمالا بر صد‌ها هزار شغل در بخش‌های استراتژیک اقتصاد هند تاثیر می‌گذارد.

مودی در صحنه بین‌المللی نیز موضعی قدرتمند نشان داد و در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر، در کنار روسای جمهور روسیه و چین حضور یافت که این امر ضربه‌ای به دیپلماسی آمریکا بود که هند را شریک اصلی خود برای مقابله با چین می‌دانست.

کارشناسان تأکید کردند که ترامپ و مشاورانش موضع مودی را به طور کامل درک نکرده‌اند و جبران خسارات ناشی از این رویارویی تجاری دشوار خواهد بود و هر دو کشور هند و آمریکا به طور منفی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

در همین حال، منابع اشاره کردند که هند آماده است تعرفه‌ها را بر بخش‌های کم‌حساسیت‌تر کاهش دهد، اما تا زمانی که واشنگتن امتیازاتی ندهد، توافقی حاصل نخواهد شد. این موضع بر حفاظت از بخش نفت و کشاورزی و ادامه سیاست چندقطبی هند تأکید دارد.

منبع: المیادین

