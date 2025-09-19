باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی فروش حدود ۶ میلیارد دلار سلاح به رژیم اسرائیل است.

به گفته منابع آگاه، کاخ سفید برای این قرارداد نیاز به تأیید کنگره دارد؛ قراردادی که شامل ۳۰ بالگرد آپاچی AH-۶۴ به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار و ۳ هزار و ۲۵۰ خودروی زرهی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار خواهد شد.

وال استریت ژورنال اعلام کرد که مقامات دولت ترامپ حدود ۳۰ روز پیش اولین پیشنهاد را به کنگره ارائه کردند و علیرغم حمله رژیم اسرائیل به مقامات حماس در قطر، دولت آمریکا از تلاش برای تأیید این معامله تسلیحاتی به اسرائیل دست نکشیده است. در همین حال، در صورت تأیید این معامله، تحویل سلاح‌ها به اسرائیل بین دو تا سه سال طول خواهد کشید.

آمریکا بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تسلیحات به رژیم اسرائیل در طول پنج دهه گذشته محسوب می‌شود. این کشور بهار سال گذشته شاهد اعتراضات دانشجویی گسترده به دلیل تامین نظامی «نسل‌کشی» در غزه بود. با این حال، دولت ترامپ اراده‌ای برای تغییر این روند نشان نداده است.

در آخرین مورد، دولت ترامپ تیرماه امسال از تأیید فروش تجهیزات هدایت بمب به رژیم اسرائیل به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار خبر داد.

