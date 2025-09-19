باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار چالوس گفت که آتش سوزی مجتمع تجاری (پوشاک) چالوس واقع در شهر هچیرود این شهرستان غربی مازندران دقایق پیش مهار شد.

یحیی یوسف پور افزود: خسارتی که آتش به این مجتمع سه طبقه وارد کرده سنگین است منتهی آتش نشانان شهرستان های تنکابن ، عباس آباد ، چالوس و نوشهر همچنان در پای صحنه حادثه هستند تا پس از حصول اطمینان از خاموش شدن آتش صحنه را ترک کنند.

برابر گزارش ها این حادثه حوالی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر امروز - جمعه - رخ داد که متاسفانه ترافیک پرحجم چندکیلومتری در محدوده این مکان حادثه ایجاد شد

دست کم ۱۰۰ نفر به طور مستقیم در این مجتمع تجاری فعالیت دارند .