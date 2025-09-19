تیم فوتسال جوانان کشورمان در دیداری تدارکاتی توانست روسیه را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اولین دیدار تدارکاتی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه از ساعت ۱۸:۳۰ امروز (جمعه) به وقت ایران در سالن پودمسکویه شهر کورولیوف برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ایران به پایان رسید.

گل‌های ایران را امیرحسین مستشارزاده، حسین رضا یوسفی و امیرحسین عبدالرزاقی به ثمر رساندند.

بازیکنان زیر ۱۷ سال ایران که برابر ترکیبی از بازیکنان زیر ۱۸ و زیر ۱۹ سال روسیه قرار گرفته بودند با دادن سلام نظامی در زمان سرود ملی ایران، بازی را شروع کردند.

بازیکنان تیم فوتسال جوانان در ابتدای بازی دو گل دریافت کردند، اما به مرور با کسب تجربه و راهنمایی‌های صانعی و همکارانش بر بازی مسلط شدند و گل‌های خورده را جبران کردند.

در ادامه نیز، بازیکنان ایران چند فرصت گلزنی بدست آوردند که آنها را از دست دادند، اما با گوش دادن به دستورات تاکتیکی برای سومین بار دروازه روسیه را باز کردند.

بیش از ۵۰۰ نفر از هواداران روسیه با حضور در سالن به حمایت از تیم کشورشان پرداختند و جو سالن کاملا به سود روسیه بود. اواخر بازی، تشویق‌ها به اوج خود رسیده بود، اما بازیکنان ایران با تلاش زیاد بازی را به سود خود تمام کردند.

دومین دیدار تدارکاتی روسیه و ایران فردا ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود.