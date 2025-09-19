تیم فوتسال جوانان کشورمان در دیداری تدارکاتی توانست روسیه را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اولین دیدار تدارکاتی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه از ساعت ۱۸:۳۰ امروز (جمعه) به وقت ایران در سالن پودمسکویه شهر کورولیوف برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ایران به پایان رسید.

گل‌های ایران را امیرحسین مستشارزاده، حسین رضا یوسفی و امیرحسین عبدالرزاقی به ثمر رساندند.

بازیکنان زیر ۱۷ سال ایران که برابر ترکیبی از بازیکنان زیر ۱۸ و زیر ۱۹ سال روسیه قرار گرفته بودند با دادن سلام نظامی در زمان سرود ملی ایران، بازی را شروع کردند.

بازیکنان تیم فوتسال جوانان در ابتدای بازی دو گل دریافت کردند، اما به مرور با کسب تجربه و راهنمایی‌های صانعی و همکارانش بر بازی مسلط شدند و گل‌های خورده را جبران کردند.

در ادامه نیز، بازیکنان ایران چند فرصت گلزنی بدست آوردند که آنها را از دست دادند، اما با گوش دادن به دستورات تاکتیکی برای سومین بار دروازه روسیه را باز کردند.

بیش از ۵۰۰ نفر از هواداران روسیه با حضور در سالن به حمایت از تیم کشورشان پرداختند و جو سالن کاملا به سود روسیه بود. اواخر بازی، تشویق‌ها به اوج خود رسیده بود، اما بازیکنان ایران با تلاش زیاد بازی را به سود خود تمام کردند.

دومین دیدار تدارکاتی روسیه و ایران فردا ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود.

برچسب ها: فوتسال ، تیم فوتسال
خبرهای مرتبط
آغاز دومین دور مسابقات فوتسال جام وحدت در مشهد + فیلم
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم‌های ملی فوتسال آقایان و بانوان حریفان خود را شناختند
برد ۴ بر یک مس سونگون ورزقان مقابل پالایشگاه شازند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاج‌گذاری امین میرزازاده در سنگین وزن جهان + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه مدال طلا را به دست آورد + فیلم
جشن ۸۰ سالگی استقلال لغو شد!
محمدهادی ساروی فینالیست شد + فیلم
پیام احمدی نایب قهرمان شد + فیلم
دانیال سهرابی به گروه بازنده‌ها رفت
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
علیرضا عبدولی در کسب مدال برنز ناکام ماند + فیلم
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
آخرین اخبار
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد
متاسفانه در فوتبالمان زمین استاندارد هم نداریم/ هواداران کمی بردبار باشند
عالیشاه: هوادار پرسپولیس از جای دیگری ناراحت است
تاج‌گذاری امین میرزازاده در سنگین وزن جهان + فیلم
هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان؛ اولین پیروزی پرسپولیس
جوانان موی‌تای ایران به ۲ طلا و ۳ برنز جهان رسیدند
پایان رقابت ۸۰۰ شناگر در جام آزادی با ثبت سه رکورد ملی
غلامرضا فرخی مقتدرانه مدال طلا را به دست آورد + فیلم
نخستین برد شاگردان مجتبی حسینی با عبور از استقلال خوزستان
علیرضا عبدولی در کسب مدال برنز ناکام ماند + فیلم
پیام احمدی نایب قهرمان شد + فیلم
محمدهادی ساروی فینالیست شد + فیلم
دانیال سهرابی به گروه بازنده‌ها رفت
جشن ۸۰ سالگی استقلال لغو شد!
طلسم سرخپوشان در تهران شکسته نشد
شوک به کشتی جهان؛ الکسانیان ضربه فنی شد
شکست نزدیک دختران زیر ۱۶ سال ایران در فینال کاپ آسیا
واقعیت چیست؟ / سهرابی مغلوب قانون پیشنهادی ایران شد
برتری منطقه آزاد چابهار در مسابقات کریکت قهرمانی کشور آقایان
صعود دشوار ساروی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ قهرمان المپیک ضربه فنی شد!
دومی تیم ملی بسکتبال دختران در کاپ آسیا با یک امتیاز برابر هند/ سهمیه دیویژن A از دست رفت
زور سهرابی به مصدومیت و غانم نرسید
احمدی‌وفا حذف شد
قهرمان روس تسلیم سهرابی شد
ساروی در نسخه قهرمانی؛ کاپیتان با برد آغاز کرد
تصاویر دیدنی از انجام ورزش‌های باستانی در میدان نقش جهان اصفهان
احمدی‌وفا در دور اول باخت