باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس رژیم تروریستی اسرائیل عصر جمعه در تلاش است تا به یک تحصن چهار روزه خانواده‌های اسرای این رژیم در غزه در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو در قدس اشغالی پایان دهد.

به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل، پلیس در حال تخلیه چادر تحصن خانواده‌ها از مقابل اقامتگاه نتانیاهو در قدس اشغالی است. این شبکه توضیح داد که تحصن از چهار روز پیش آغاز شده است.

دانی میران، پدر عمری، نظامی اسیر اسرائیلی در نوار غزه، در سخنرانی خود در جمع تحصن‌کنندگان، نگرانی عمیق خود را از اینکه تشدید حملات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در شهر غزه منجر به کشته شدن پسرش که نزدیک به دو سال است در آنجا بازداشت است، ابراز کرد.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، میران گفت: «حدس می‌زنم پسرم در منطقه شهر بازداشت است و ارتش اکنون در حال انجام رزمایش میدانی در آنجاست و این موضوع نگران‌کننده و ترسناک است.»

او ادامه داد: «از زندگی او می‌ترسم، می‌ترسم یک موشک سرگردان اسرائیلی به محلی که او در آن است اصابت کند و بزرگترین ترس این است که خودشان او را بکشند.»

او افزود: «این فکر که پس از ورود به غزه و بمباران مداوم، ممکن است پسرم در یک تابوت یا کیسه سیاه بازگردد، چیزی است که تمام شب مرا بیدار نگه می‌دارد. پسرم، مرا ببخش.»

اظهارات میران در حالی مطرح می‌شود که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به پیشروی نظامی خود در غزه ادامه می‌دهد. این امر نگرانی خانواده‌های اسرا را افزایش داده که مبادا حملات نظامی جان فزندانشان را به خطر اندازد، در حالی که مذاکرات برای معامله تبادل اسرا با جنبش حماس همچنان به دلیل کارشکنی مقامات رژیم تروریستی اسرائیل با شکست مواجه است.

منبع: آناتولی