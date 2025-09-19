باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که واشنگتن در حال مذاکره با طالبان در مورد بازگرداندن حضور نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بگرام افغانستان است.
این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که گفتوگوها در این خصوص به ریاست «آدام بوهلر» فرستاده ویژه کاخ سفید انجام میشود و شامل تبادل احتمالی زندانیان، یک توافق اقتصادی احتمالی و یک بخش امنیتی خواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست خبری مشترک با نخستوزیر انگلیس در لندن، از تلاش برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان خبر داد. او واگذاری این پایگاه را یکی از اشتباهات بزرگ دولت پیشین خواند و ادعا کرد که آمریکا در حال تلاش برای بازگرداندن آن است. ترامپ در توجیه این درخواست به موقعیت استراتژیک بگرام اشاره کرد و ادعا نمود که این پایگاه تنها یک ساعت با مناطقی که چین در آن تسلیحات هستهای تولید میکند فاصله دارد.
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که «فصیحالدین فطرت» رئیس ستاد ارتش طالبان ماه گذشته اعلام کرد که این گروه درباره پایگاه نظامی بگرام با هیچ کشور خارجی مذاکره نخواهد کرد.
در همین حال، «لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که «آینده مردم افغانستان باید به دست مردم این کشور تعیین شود» و اینکه «افزایش تنشها و ایجاد رویارویی در منطقه خلاف آرمانهای مردم است».
پایگاه بگرام در شمال افغانستان واقع شده و آمریکا در سال ۲۰۲۰، همزمان با خارج کردن نظامیان خود از افغانستان، این پایگاه را به نیروهای افغانستانی واگذار کرد.
منبع:رویترز