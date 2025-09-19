منابع آگاه می‌گویند واشنگتن در حال مذاکره با طالبان است تا نیروهای خود را به پایگاه بگرام در شمال افغانستان بازگرداند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که واشنگتن در حال مذاکره با طالبان در مورد بازگرداندن حضور نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بگرام افغانستان است.

 این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که گفت‌و‌گو‌ها در این خصوص به ریاست «آدام بوهلر» فرستاده ویژه کاخ سفید انجام می‌شود و شامل تبادل احتمالی زندانیان، یک توافق اقتصادی احتمالی و یک بخش امنیتی خواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر انگلیس در لندن، از تلاش برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان خبر داد. او واگذاری این پایگاه را یکی از اشتباهات بزرگ دولت پیشین خواند و ادعا کرد که آمریکا در حال تلاش برای بازگرداندن آن است. ترامپ در توجیه این درخواست به موقعیت استراتژیک بگرام اشاره کرد و ادعا نمود که این پایگاه تنها یک ساعت با مناطقی که چین در آن تسلیحات هسته‌ای تولید می‌کند فاصله دارد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که «فصیح‌الدین فطرت» رئیس ستاد ارتش طالبان ماه گذشته اعلام کرد که این گروه درباره پایگاه نظامی بگرام با هیچ کشور خارجی مذاکره نخواهد کرد.

در همین حال، «لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که «آینده مردم افغانستان باید به دست مردم این کشور تعیین شود» و اینکه «افزایش تنش‌ها و ایجاد رویارویی در منطقه خلاف آرمان‌های مردم است». 

پایگاه بگرام در شمال افغانستان واقع شده و آمریکا در سال ۲۰۲۰، همزمان با خارج کردن نظامیان خود از افغانستان، این پایگاه را به نیرو‌های افغانستانی واگذار کرد.

منبع:رویترز

برچسب ها: پایگاه بگرام ، دونالد ترامپ ، طالبان
خبرهای مرتبط
طالبان:
درباره بگرام با کسی مذاکره نمی کنیم
طالبان هرگونه همکاری نظامی با آمریکا در پایگاه بگرام را رد کرد
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل داعشی انفجار سفارت ایران در لبنان به هلاکت رسید
رویترز: فرصت ۸ روزه ایران و اروپا برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
حمایت چین و روسیه از ایران در نشست شورای امنیت
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
آخرین اخبار
استونی کاردار روسیه را احضار کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
برزیل به شکایت نسل‌کشی علیه اسرائیل پیوست
اروپا باید برای حمایت از اوکراین بدون اتکا به آمریکا آماده شود
ادعای آمریکا درباره هلاکت یک سرکرده داعش در سوریه
بحران در مناطق زلزله زده افغانستان ؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
تلاش پلیس اسرائیل برای برهم زدن تحصن خانواده‌های اسرا
دولت ترامپ به دنبال فروش تسلیحات به ارزش ۶ میلیارد دلار به رژیم اسرائیل است
هند در برابر فشار تجاری آمریکا ایستادگی کرد
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
محمود عباس به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند
ترامپ و الجولانی مجددا دیدار می‌کنند
درگیری نتانیاهو و بن گویر در جلسه کابینه اسرائیل
ترامپ: در توافق با چین بر سر تیک‌تاک پیشرفت داشتیم
عامل داعشی انفجار سفارت ایران در لبنان به هلاکت رسید
حمایت چین و روسیه از ایران در نشست شورای امنیت
رویترز: فرصت ۸ روزه ایران و اروپا برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها
سناتور آمریکایی از ترامپ خواست فلسطین را به رسمیت بشناسد
قطعنامه تداوم لغو تحریم‌های ایران تصویب نشد
یک شهید و ۳ زخمی در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
اوکراین مذاکره با روسیه برای پایان جنگ را رد کرد
افزایش شمار شهدا به دلیل سوء تغذیه در غزه
قابلیت‌های هسته‌ای پاکستان در دسترس عربستان
آمریکا توافق گازی عراق و ترکمنستان را به شکست کشاند
ژاپن فعلا فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
آزادی دو شهروند انگلیسی زندانی در افغانستان با میانجیگری قطر
تکمیل اردوگاه اسکان موقت ۴۱ هزار نفری برای مهاجران بازگشتی در مرز اسلام‌قلعه هرات
رئیس جمهور چین در حال حاضر مشغول گفتگوی تلفنی با ترامپ است
اولین دیدار لاوروف و روبیو در سازمان ملل