باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت برزیل رسما اعلام کرد که به شکایت ارائه شده توسط آفریقای جنوبی علیه رژیم تروریستی اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) میپیوندد. در این شکایت، اسرائیل به ارتکاب نسلکشی علیه فلسطینیان در نوار غزه متهم شده است.
این اعلام، که روز جمعه توسط دیوان بینالمللی دادگستری منتشر شد، به طور چشمگیری وزن بینالمللی این پرونده علیه رژیم تروریستی اسرائیل را افزایش میدهد، زیرا برزیل یک قدرت منطقهای بزرگ و یکی از برجستهترین منتقدان جنگ این رژیم تروریستی علیه نوار غزه محسوب میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری روز جمعه اعلام کرد که برزیل به طور رسمی اعلامیه دخالت خود را در پروندهای که آفریقای جنوبی علیه رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل نقض کنوانسیون جلوگیری از جنایت نسلکشی در نوار غزه مطرح کرده، به دادگاه ارائه داده است.
دیوان بینالمللی دادگستری تایید کرد که برزیل اعلامیه خود را در ۱۷ سپتامبر ، بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دادگاه، ارائه کرده است. برزیل نیز توضیح داد که این حق را به عنوان طرفی از کنوانسیون ۱۹۴۸ برای جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی اعمال میکند.
این دادگاه از آفریقای جنوبی و رژیم تروریستی اسرائیل خواسته تا بر اساس ماده ۸۳ قوانین دادگاه ، نظرات کتبی خود را در مورد دخالت برزیل ارائه دهند.
با این پیوستن، برزیل به جمع کشورهایی میپیوندد که تصمیم به حمایت از شکایت آفریقای جنوبی در اواخر سال ۲۰۲۳ گرفتهاند. این کشورها شامل کشورهای آمریکای لاتین دیگری مانند کلمبیا، شیلی، بولیوی و نیکاراگوئه و همچنین کشورهای دیگری مانند اسپانیا و ترکیه هستند، که این امر نشاندهنده افزایش اقدامات بینالمللی برای پاسخگو کردن قانونی اسرائیل است.
دیوان بینالمللی دادگستری پیش از این دستورات اولیه تاریخی صادر کرده بود که از رژیم تروریستی اسرائیل میخواست اقدامات فوری برای جلوگیری از اعمال نسلکشی و تضمین دسترسی کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را اتخاذ کند.
منبع: آر تی