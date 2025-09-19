درپی نقض حریم هوایی استونی توسط سه جنگنده روسیه، کاردار این کشور در استونی احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه استونی اعلام کرد: «ما کاردار روسیه را برای اعتراض به نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپاد‌های روسی احضار کردیم».

سخنگوی ناتو نیز در همین راستا اعلام کرد: «ما یک هواپیمای روسی را که حریم هوایی استونی را نقض کرده بود، رهگیری کردیم. آنچه در حریم هوایی استونی اتفاق افتاد، نمونه‌ای از رفتار بی‌ملاحظه روسیه و توانایی ما در پاسخگویی است.»

کمیسیون اروپا به نوبه خود اظهار داشت: «ما در مواجهه با آخرین نقض حریم هوایی خود توسط روسیه در کنار استونی ایستاده‌ایم، ما قاطعانه به هر تحریک روسیه پاسخ خواهیم داد و در عین حال برای تقویت جناح شرقی خود سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.»

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پیش از این، مقامات استونی اعلام کرده بودند که «سه جت جنگنده روسی بدون اجازه وارد حریم هوایی این کشور شده و به مدت ۱۲ دقیقه در آنجا باقی مانده‌اند».

در همین زمینه، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اروپایی و ناتو گزارش داد که «جنگنده‌های روسی امروز حریم هوایی استونی را نقض کردند».

منبع: النشره