باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن نادری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: نهضت ملی مسکن یکی از پروژههای بزرگ دولت برای تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه است. اما متأسفانه، در برخی موارد، مشکلاتی در تحویل واحدهای مسکونی به وجود آمده که نگرانیهایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است و آن هم عدم تحویل و بهرهبرداری از واحدهای نهضت ملی مسکن بعد از گذشت سه سال است.
وی ادامه داد: عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم ترین مشکلات در این حوزه است به طوری که بسیاری از متقاضیان آورده های خود را پرداخت کردهاند اما هنوز واحدهای آنها به مرحله سفت کاری و یا حتی فنداسیون نرسیده است و همین امر خود باعث ایجاد مشکلات فراوان برای متقاضیان شده است.
وی به عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانکها اشاره کرد و گفت: بسیاری از پروژهها به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی با تأخیر مواجه شدهاند و از طرف دیگر عدم برنامهریزی مالی مناسب باعث شده که پیمانکاران نتوانند به تعهدات خود عمل کنند در نتیجه واحدها با مشکلات فراوان در این بخش مواجه شده اند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه باید وزارت راه و شهرسازی در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها جدیت داشته باشد افزود: اگر بانکها تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی را به موقع به متقاضیان پرداخت کند در نتیجه ما شاهد بهبود در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن خواهیم بود.
نادری افزود:برخی از پروژهها به دلیل عدم مدیریت صحیح زمان و منابع، با تأخیرهای زیادی مواجه شدهاند گفت: نبود هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی و شهرداریها نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
او بیان کرد: معضلات مربوط به زمین و مالکیت نیز از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه است چراکه عدم تخصیص زمین به خود متقاضیان از دیگر عواملی است که باعث شده واحدها به موقع تحویل داده نشود.