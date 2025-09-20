باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محور ۹۰ کیلومتری خرمآباد ـ کوهدشت که از سال ۱۳۸۶ کلنگزنی شد، قرار بود یکی از مهمترین مسیرهای مواصلاتی لرستان باشد.
این پروژه با هدف کاهش تلفات جادهای و تسهیل دسترسی مردم تعریف شد، اما امروز پس از هجده سال، همچنان بخشی از مسیر ناتمام باقی مانده است.
این وضعیت، نمونهای روشن از فاصله میان وعدههای مسئولان و واقعیتهای عمرانی در لرستان به شمار میآید.
وعده های متناقض؛ از تابستان تا ماههای آینده
سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در فروردین ۱۴۰۴ از تکمیل این مسیر تا پایان تابستان خبر داد.
اما در ۳ شهریور ، در اظهارنظری متفاوت، زمان بهرهبرداری را به «ماههای آینده» حواله داد.
اکنون که ۲۹ شهریور فرا رسیده است، نه خبری از افتتاح و نه چشمانداز روشنی برای تکمیل پروژه است.
اکنون که پایان تابستان ۱۴۰۴ فرارسیده و وعده تکمیل پروژه محقق نشده است، نگاهها دوباره به مسئولان دوخته شده تا ببینند سرانجام این محور قدیمی چه زمانی به پایان خواهد رسید.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که تأخیرهای پیدرپی اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است.
تحقق وعده جدید استاندار مبنی بر بهرهبرداری «در ماههای آینده» میتواند آزمونی برای سنجش جدیت دولت در تکمیل پروژههای عمرانی لرستان باشد.